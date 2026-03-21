La campagna elettorale è già iniziata 

Sono sei i Comuni che andranno al voto per le amministrative fissate per il 7 e l’8 giugno. Ora che la Regione ha stabilito la data, nei paesi di Giba, Tratalias, Piscinas, Santadi, Musei e Villamassargia sale la febbre da campagna elettorale.

Iglesiente

A Villamassargia l’ex vice sindaco Francesco Mameli, uscito a dicembre dalla maggioranza dopo 10 anni, guiderà una civica nella quale rientrerà parte dell’attuale minoranza. «Non abbiamo ancora ufficializzato la lista, né scelto il nome ma sono dettagli, - dice il 51enne autista Arst - stiamo incontrando le persone, i gruppi, le associazioni e le realtà produttive del paese». Sarà sicuramente della partita la lista “Il paese che vorrei” dell’attuale sindaca Debora Porrà (in scadenza del suo secondo mandato) che però non ha ancora sciolto le riserve sulla propria candidatura. Sarebbe però una sorpresa se Porrà non corresse per il suo terzo mandato.

È una campagna elettorale che stenta a decollare quella per le amministrative di Musei . L’incertezza regna sovrana: ad incidere, secondo rumors, nell’ancora mancata ufficializzazione delle liste, la difficoltà di reperire candidati disponibili ma anche, forse, un pizzico di strategia. La nuova corsa dell’attuale giovane sindaco Sasha Sais con la lista “Musei Protagonista” è praticamente scontata ma il primo cittadino non scioglie ancora le riserve. «Sono in corso - spiega - le ultime valutazioni: stiamo ascoltando ogni istanza che viene dal paese. E certo però che occorra garantire continuità».

Sulcis

A Santadi si prevede, per il momento, la sfida fra 2 soli candidati a sindaco. Massimo Impera 50 anni, sindaco uscente, che si ripropone con una buona parte degli assessori e dei consiglieri uscenti: «Vorremmo – dice - portare a compimento tutti i progetti attivati e finanziati nella scorsa consiliatura». Simona Garau, 51 anni, consigliere di minoranza uscente, stavolta si presenta come candidata a sindaco, dopo che il suo nome, è stato condiviso e proposto all'interno del gruppo di sostenitori. «La lista è stata completata, – dice – stiamo lavorando all'elaborazione del programma elettorale».

Anche nel comune di Piscinas , dovrebbero essere confermate due liste. Si tratta della lista di Giacomo Bacchis: «La lista è completa, – dice - per elaborare il programma elettorale, stiamo ascoltando i bisogni dei nostri concittadini». Lo sfiderà Gian Luca Trastus 52 anni, vicesindaco, che con diversi consiglieri comunali uscenti, stavolta si sta proponendo alla guida del paese. «Ci saranno anche diversi giovani che ci accompagneranno, – dice – per realizzare il programma che stiamo elaborando».

A Giba , salvo novità dell’ultimo momento, ci sarà solo una lista con candidato a sindaco l’attuale primo cittadino Andrea Pisanu: «Sono entusiasta, – dice – abbiamo ricevuto tantissime disponibilità per le candidature a carica di consigliere». Sembrano tramontate le voci di una possibile discesa in campo dell’ex sindaco Giacinto Granella.

Situazione simile a Tratalias , dove è confermata la ricandidatura del sindaco uscente Emanuele Pes. Sarà l’unica lista in corsa con una seconda corsa interna per la carica da vice-sindaco. La lista, fa sapere Pes, sarà composta da 6 donne e 4 uomini: «Abbiamo coperto praticamente tutte le fasce di età – dice Pes – con persone che coprono tutte le categorie del paese, abbiamo anche qualche nuovo innesto, ma sono tutte persone che hanno sempre lavorato per il paese».

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