La camorra dietro le truffe agli anziani 

Padova. La base era in un appartamento del rione Forcella a Napoli, da dove venivano coordinate le estorsioni di denaro e gioielli agli anziani con la tecnica del finto avvocato o del finto maresciallo dei carabinieri. La Mobile di Padova ha smantellato una banda gestita da un 32enne del clan camorristico Giuliano, eseguendo a Napoli 11 provvedimenti contro indagati già noti, a vario titolo, per truffa, associazione a delinquere di stampo camorristico, traffico di droga, tentato omicidio. Una 22enne e un 32enne sono finiti in carcere, per gli altri nove c’è l’obbligo di dimora. La polizia ha recuperato refurtiva per oltre 400mila euro tra contanti e preziosi. Nel Padovano, solo nel 2025, sono state commesse 671 truffe agli anziani, con un profitto illecito di circa 5 milioni di euro.

