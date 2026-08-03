La Calmedia calcio punta solo sui giovani 

Dopo oltre mezzo secolo la Calmedia interrompe l’attività con la squadra maggiore. La società, fondata nel 1970 e diventata negli anni un punto di riferimento per l’intera comunità, si ferma con la prima squadra ma conferma la continuità del settore giovanile.

«Una scelta ponderata e presa in tranquillità - sottolinea il presidente, Salvatore Marche - una decisione necessaria e responsabile. Nessun dramma: abbiamo verificato che non c’erano le condizioni, soprattutto numeriche, per affrontare un nuovo campionato. Per questa stagione ci fermiamo, ma la Calmedia va avanti, proseguiamo con tutte le squadre del settore giovanile». Anche una ex bandiera e già sindaco, Piero Casula, condivide la scelta.

«Stante la situazione, la scelta di limitare l'attività al solo settore giovanile è la più appropriata, direi anzi una scelta strategica per il futuro. Puntando solo sul settore giovanile - evidenzia Marche - si torna alle origini e allo spirito che animò don Paolino quando fondò la Calmedia. Sport e sociale, con l'obiettivo anche di raggiungere livelli sempre più alti valorizzando elementi locali». E i numeri lo confermano: 130 bambini impegnati tra giovanissimi, allievi, pulcini, esordienti e primi calci, seguiti da 8 tecnici e 15 dirigenti. Un gruppo solido, che ripartirà, nel solco di una eredità frutto del lavoro di chi l’ha costruita: don Paolino Fancello, scomparso lo scorso anno.

Il presidente Marche lo ricorda con affetto: «Don Paolino è stato un punto di riferimento per tantissimi giovani e famiglie dell’oratorio dei Cappuccini. Una persona cui rivolgersi per ogni problema, fratello, genitore e amico. I suoi insegnamenti rimarranno nella storia personale di tutti». ( s. c. )

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