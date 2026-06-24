La Bosnia vince ma è terza e deve attendere 

Bosnia 3
Qatar 1
Bosnia (4-4-2) : Vasilj; Malic (1’ st Memic), Katic (18’ st Hadžika-
dunic), Radeljic, Kolašinac; Bajraktarevic, Bašic, Šunjic (1’ st Tahirovic), Alajbegovic (37’ st Burnic); Demirovic, Džeko (19’ st Mahmic). Ct Barbarez.
Qatar (4-3-3) : Abunada; Pedro Miguel, Khoukhi, Laye, Al-Brake; Gaber (1’ st Hatem), Fathy (34’ st Al-Mannai), Boudiaf (27’ st Ali); Edmílson (34’ st Alaaeldin), Afif, Al-Haydos (11’ st Al-Ganehi). Ct Lopetegui.
Arbitro : Valenzuela (Venezuela).
Reti : pt 29’ Alajbegovic, 34’ Al-Brake (a), 42’ Al-Haydos, st 35’ Mahmic.
Washington . La Bosnia trova la sua prima vittoria a questi Mondiali, 3-1 al Qatar ultimo ed eliminato, ma per festeggiare la qualificazione ai sedicesimi (comunque molto probabile) dovrà attendere i risultati degli altri gironi, perché finisce al terzo posto nel Gruppo B. Il punteggio si sblocca al 29’ con uno dei gioielli della nazionale balcanica: il 18enne Alajbegovic, che realizza un capolavoro. Dopo aver scartato 2 giocatori, lascia partire un destro potente da fuori area che si insacca in rete: uno dei gol più belli segnati sinora, che lo rende l’ottavo marcatore più giovane di sempre ai Mondiali. Poi un cross trova Džeko che tenta di passarla in mezzo al volo, ma carambola su Al-Brake che insacca il proprio portiere per il 2-0. Al-Haydos accorcia con un tap-in al 42’, ma nella ripresa è il subentrato Mahmic a chiudere i conti in mischia su un corner al 35’.
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