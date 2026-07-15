La boa nella secca sarà ripristinata a spese del Comune 

Il Comune di Calasetta anticipa con risorse proprie le spese per il riposizionamento della boa che segnala la secca delle Saline, staccatasi durante il passaggio del ciclone Harry. L'intervento sarà eseguito nei prossimi giorni, nonostante siano ancora in attesa i finanziamenti regionali. Nel frattempo, per garantire la sicurezza della navigazione, l'Autorità marittima aveva già emesso un avviso ai naviganti, segnalando l’assenza della boa. «I tempi per l'arrivo dei finanziamenti si stanno allungando – ha detto il sindaco Antonello Puggioni - e per questo ho appena affidato l'incarico per il ripristino della boa. Anticiperemo le somme con il bilancio comunale, in attesa del rimborso». L'obiettivo è ripristinare un presidio fondamentale per la sicurezza in mare, evitando ulteriori ritardi e garantendo la fruibilità dello specchio d’acqua antistante la costa.

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