Krösche, no al Milan Inter, Provedel e Solet 

Nel puzzle-Milan i pezzi faticano ad andare al loro posto. Trovato l’allenatore, con l’arrivo di Rúben Amorim, è saltato l’inserimento del nuovo direttore tecnico: Markus Krösche resta all’Eintracht. Per liberare il manager 45enne il Milan avrebbe dovuto pagare un indennizzo intorno ai 10 milioni di euro. Troppi, quindi continuerà a lavorare per il club con il quale ha un contratto fino al 2028. Ora il Milan potrebbe tornare su Devin Özek, ex ds del Fenerbahçe, con cui ha rescisso il contratto a fine maggio. Intanto Amorim ha indicato i primi obiettivi di mercato, che ha già allenato allo Sporting: Francisco Trincão e l’ex Lecce Morten Hjulmand.

Lato Inter, Mourinho dopo Dumfries vorrebbe prendere da Milano anche Bastoni (richiesta 70 milioni). Mentre è pronto a lasciare dopo 8 anni in nerazzurro il difensore de Vrij, in un reparto dove Solet (Udinese) resta un obiettivo. Il principale è però Marco Palestra, che ha rifiutato il Chelsea: per lui l’Atalanta chiede 50 milioni. Ieri pomeriggio si è poi chiuso l’arrivo di Ivan Provedel: «Siamo molto vicini», ha detto Gianni Rava, agente del portiere in arrivo dalla Lazio per 3 milioni.

L’ex Cagliari Sebastian Walukiewicz è stato riscattato dal Sassuolo, per 5 milioni al Torino, coi neroverdi che hanno reso definitiva la cessione di Tressoldi all’Atlético Mineiro. Eusebio Di Francesco è stato confermato sulla panchina del Lecce, estendendo il contratto dal 2027 al 2028. Per la Juventus, Spalletti vorrebbe riavere con sé Elmas che ha già avuto con sé nella sua esperienza a Napoli. In uscita Cambiaso, per il quale anche il Chelsea – dopo Barcellona e Como – ha chiesto informazioni.

Sempre sul fronte mercato, la Uefa ha multato la Roma per 6 milioni di euro per il mancato rispetto del target imposto dal fair play finanziario. Obiettivo raggiunto, invece, per Inter e Milan che non avranno sanzioni.

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