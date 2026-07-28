Kofler per la difesa, Carlos per l’attacco? 

Raphael Kofler sarà un difensore del Cagliari. La trattativa è ormai in dirittura d’arrivo e il 21enne talento del Sudtirol potrebbe raggiungere i suoi nuovi compagni prima che finisca il ritiro in Val Camonica. Operazione da 3 milioni circa nella quale è stato inserito anche Davide Veroli (appena rientrato dall’esperienza al Palermo) che si trasferisce a sua volta a Bolzano in prestito con diritto di riscatto. L’annuncio potrebbe arrivare da un momento all’altro. Non a caso, Veroli non è stato convocato per l’amichevole di ieri.

Sta sbocciando in questi giorni, invece, la trattativa con il Nizza (sparring partner del Cagliari nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva l’8 agosto) per l’attaccante spagnolo Kevin Carlos, classe 2001, reduce da una stagione stonata ma dal passato scoppiettante. È il profilo che farebbe al caso dell’allenatore Fabio Pisacane e, non appena ha saputo dell’interessamento del Cagliari, ha dato subito la propria disponibilità. Smania dalla voglia di giocare nel campionato italiano come confermato dal suo agente presente ieri a Temù per l’amichevole tra i rossoblù e il Modena.

Saluta ancora una volta la Serie A, invece, Mateusz Wieteska. E questa volta potrebbe essere un addio. Torna in Polonia. (f.g.)

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