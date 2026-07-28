VaiOnline
Mercato.
29 luglio 2026 alle 00:43

Kofler per la difesa, Carlos per l’attacco? 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Raphael Kofler sarà un difensore del Cagliari. La trattativa è ormai in dirittura d’arrivo e il 21enne talento del Sudtirol potrebbe raggiungere i suoi nuovi compagni prima che finisca il ritiro in Val Camonica. Operazione da 3 milioni circa nella quale è stato inserito anche Davide Veroli (appena rientrato dall’esperienza al Palermo) che si trasferisce a sua volta a Bolzano in prestito con diritto di riscatto. L’annuncio potrebbe arrivare da un momento all’altro. Non a caso, Veroli non è stato convocato per l’amichevole di ieri.

Sta sbocciando in questi giorni, invece, la trattativa con il Nizza (sparring partner del Cagliari nella seconda edizione del Trofeo Gigi Riva l’8 agosto) per l’attaccante spagnolo Kevin Carlos, classe 2001, reduce da una stagione stonata ma dal passato scoppiettante. È il profilo che farebbe al caso dell’allenatore Fabio Pisacane e, non appena ha saputo dell’interessamento del Cagliari, ha dato subito la propria disponibilità. Smania dalla voglia di giocare nel campionato italiano come confermato dal suo agente presente ieri a Temù per l’amichevole tra i rossoblù e il Modena.

Saluta ancora una volta la Serie A, invece, Mateusz Wieteska. E questa volta potrebbe essere un addio. Torna in Polonia. (f.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Un medico di Sorgono: «Turni insostenibili, sicurezza non garantita»

Pronto soccorso in tilt, disagi anche per i turisti

Le Guardie sono solo una ventina in tutta l’Isola Pinna Parpaglia: «Come se fossimo a Ferragosto» 
Cristina Cossu
Regione

«Siamo la chiave per battere la destra»

Alessandro Onorato domani a Cagliari per presentare “Progetto civico Italia” 
Roberto Murgia
Il reportage

La cassaforte dei lingotti d’oro e d’argento

Dal piombo ai metalli preziosi: cento operai al lavoro e un caveau blindatissimo 
Gigi Pittau
Trasporti

Aeroporto, scoppia la battaglia dei taxi

A Cagliari gli autisti dell’hinterland esclusi nonostante le code infinite 
Federica Lai
Governo

Tajani apre al programma Safe, è polemica

«Prenotati» poco meno di 15 miliardi di euro in prestito per gli armamenti 