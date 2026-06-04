Kit per la differenziata, al via la distribuzione  

Parte oggi a Quartucciu la distribuzione dei kit buste per la raccolta differenziata. La consegna interesserà sia il centro urbano che il borgo di Sant’Isidoro, con un calendario suddiviso in più giornate.

Per i residenti del centro urbano la consegna inizierà oggi nella biblioteca comunale di via Pertini, che sarà aperta dalle 15 alle 19. Sempre in biblioteca, per tutto il mese di giugno, sarà possibile ritirare i kit domani e sabato 20 dalle 9 alle 13, oppure venerdì 19 dalle 15 alle 19.

Un secondo punto di distribuzione sarà al Teatro Olata, in piazza Armando Sunda. Qui la consegna è prevista per venerdì 12 e venerdì 26 giugno dalle 15 alle 19, mentre sabato 13 e sabato 27 giugno gli operatori saranno presenti dalle 9 alle 13.

Per i residenti di Sant’Isidoro invece, il ritiro dei kit avverrà al Centro agroalimentare di via delle Fragole. Le giornate individuate sono domenica 21 giugno, domenica 28 giugno e sabato 4 luglio, sempre nella fascia oraria tra le 9 e le 13. Per prelevare il kit sarà necessario che l’intestatario della Tari si presenti munito di documento d’identità e codice fiscale. Nel caso di ritiro da parte di un’altra persona, occorrerà una delega scritta in carta libera con la fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale del titolare della Tari.

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