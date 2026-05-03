Kaddari e l’Italia quarte 

Il podio è lontano ma essersi piazzata al quarto posto per la rinnovata 4x100 azzurra (priva di Zaynab Dosso) è un risultato da applausi. E questa volta può sorridere Dalia Kaddari, lasciata fuori sabato per un’indisposizione. Ai World Relays, i Mondiali di atletica per staffette (4x100 e 4x400 maschili femminili e miste), valide anche come qualificazione ai Mondiali di Pechino, la staffetta veloce femminile ha ottenuto il risultato migliore, chiudendo in 42”61 (quinto crono di sempre), dietro Giamaica (42”00), Canada (42”17) e Spagna (42”31) grazie ad Alice Pagliarini, Gloria Hooper e le rientranti Kaddari e Alessia Pavese.

La stella Dosso è stata “dirottata” da Filippo Di Mulo nella 4x100 mista (con Junior Tardioli, Elisa Valensin e Andrea Bernardi) che ha ottenuto il pass vincendo la propria serie di ripescaggio in 40”69. Male la rimaneggiata 4x100 maschile che deve rimandare la qualificazione per i Mondiali, quarto in 38”47 nella propria serie dei ripescaggi con Eduardo Longobardi, Filippo Randazzo, Fausto Desalu e Chituru Ali. Non impiegato il velocista di Porto Torres Diego Nappi. Alla rassegna iridata di settembre 2027 in Cina andranno anche la 4x400 femminile e quella mista.

Mezza di Olbia

Ieri nell’Isola, invece, si è corso (anche a Olbia) dove erano in programma mezza maratona e dieci km organizzate dalla Podistica Amatori. La Olbia21 ha visto il successo dell’ex azzurro Mustafà Belghiti, oggi alla Sicilia Running. L’atleta nato in Lombardia ha coperto i 21,097 km in 1.07’42”, correndo da solo. A 5’01” è arrivato Andrea Mainas (M40, Firex Belluno), a 5’13” Giuseppino Cossu (M40, Cagliari Marathon Club), a 5’20” Marco Mattu (M45, id.) e a 5’39” Vincenzo Tanca (M50, Atl. San teodoro) che hanno battagliato a distanza ravvicinata. Prima donna ancora Elisa Spazzafumo (E. Sanna Elmas), 16ª assoluta in 1.20’50” e capace di staccare di 42” la compagna di squadra Raimonda Nieddu (F35). Terza la ritrovata Jessica Pulina (F35, Atl. Ploaghe). Ben 460 i classificati.

Sui 10 km (378 al traguardo), Gabriele Motzo (Isolarun) ha vinto abbastanza agevolmente in 31’36”, con oltre due minuti su Leonardo Marongiu (Academy Olbia) e sul M35 Luca Petretto (Tri Team Sassari). In campo femminile, successo della campionessa di casa, Maria Mei (Junior dell’Academy) in 38’43” di stretta misura (9”) su Sara Meloni (Cus Parma) e Irene Speziani (P.M.A.). ( c.a.m. )

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