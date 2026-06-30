Juventus, svolta per la porta: ora vuole Svilar 

È arrivata l'ufficialità: Gonçalo Ramos è un nuovo giocatore del Milan. L'attaccante portoghese sveste la maglia del Psg a titolo definitivo per 65 milioni di euro più 5 di bonus: firma un contratto fino al 2031. Si tratta dell'acquisto più costoso della storia dei rossoneri. Potrebbe rientrare a Milano, su precisa richiesta di Ruben Amorim, il giovane Mattia Liberali, stellina dell'Under 20 azzurra e lo scorso anno rivelazione con il Catanzaro in Serie B.

La grana

La Juve, alle prese con la grana Dusan Vlahovic che da oggi sarà ufficialmente svincolato, continua lo scouting per il nuovo portiere. In cima alla lista dei preferiti da parte di Luciano Spalletti, c'è Mile Svilar. La Roma, che deve necessariamente finanziare il proprio mercato con delle cessioni per non incorrere nelle sanzioni per lo sforamento del fair play Uefa, potrebbe aprire alla clamorosa cessione: la valutazione è si circa 18 milioni. Nel frattempo, il club bianconero ha ceduto il giovane portiere Giovanni Daffara al Parma per 5 milioni più bonus. Per l'attacco spunta il nome del 20enne Jeff Ekhator del Genoa. In rossoblù arriva Franz-Ethan Meichtry: il centrocampista svizzero si è sottoposto alle visite mediche. Operazione da 3,5 milioni. Si è aperta un'asta tra Napoli e Atalanta per il difensore della Lazio Mario Gila. Il club partenopeo aveva provato ad offrire l'attaccante Lorenzo Lucca, come contropartita, per arrivare alla richiesta di 22 milioni da parte della Lazio, ma il club capitolino non ha accettato. Si è così inserita la Dea. È arrivato a Firenze Viery: il 21enne difensore brasiliano, neoacquisto dei Viola, lascia l Gremio per poco meno 15 milioni di euro. Il Venezia ha acquisito il 25enne difensore Armel Bella-Kotchap: al Verona vanno 10 milioni. Il 30 giugno, con la scadenza dei contratti, la Serie A deve fare i conti con 49 svincolati. L'Inter dà l'addio a Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Stefan De Vrij: l'olandese andrà al Panathinaikos in Grecia, gli altri tre hanno mercato. Il Milan attende di sapere se Luka Modric appenderà le scarpette al chiodo o vorrà giocare un'altra stagione con i rossoneri. La Juve non ha rinnovato il contratto di Filip Kostic. La Roma sta lavorando ad una proroga per Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini, Zeki Celik. Il Napoli ha salutato Juan Jesus dopo 5 stagioni in maglia azzurra, mentre il Bologna ha detto addio a Lykogiannis. Per molte società, il mercato degli svincolati rappresenta una opportunità.

Sardo di ritorno

In Serie C la Sanremese ha come obiettivo quello di rientrare nel grande calcio. Dieci anni dopo il miracolo sfiorato da un altro sardo, Ninni Corda, di portare i liguri in Serie B, presto ci proverà Gianluca Festa, che rientrerà in Italia dall’esperienza in Grecia.

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