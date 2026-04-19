juventus, scatto champions 

Juventus 2

Bologna 0

Juventus (3-4-2-1) : Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm (1' st Thuram), McKennie, Locatelli, Cambiaso (34' st Gatti); Conceicao (27' st Zhegrova), Boga (41' st Openda), David (27' st Yildiz). In panchina Pinsoglio, Scaglia, Koopmeiners, Kostic, Miretti. Allenatore Spalletti.

Bologna (4-3-3) : Ravaglia; Zortea, Lucumì, Helland (23' st Heggem), Miranda; Sohm (13' st Ferguson), Freuler, Pobega (13' st Moro); Orsolini, Castro (32' st Bernardeschi), Cambiaghi (13' st Rowe). In panchina Pessina, Franceschelli, Joao Mario, Odgaard, Lykogiannis, De Silvestri, Vitik, Castaldo). Allenatore Italiano.

Arbitro : Mariani.

Reti : nel pt 2' David, nel st 12' Thuram.

Note : angoli 6-1 per la Juventus; recupero 2' e 3'; ammonito Locatelli per gioco falloso spettatori 40.516.

Torino. La concorrenza frena, la Juventus preme sull'acceleratore: i bianconeri battono 2-0 il Bologna e centrano lo scatto per la Champions. David e Thuram, in apertura di primo e secondo tempo, trascinano la squadra a +5 sulla coppia Como-Roma, con il mirino che adesso si sposta su Napoli e Milan distanti appena tre lunghezze.

La partita

La Juve celebra Manninger, portiere scomparso a 48 anni in un tragico incidente stradale, e azzanna subito la partita, dopo 90 secondi il cross al bacio di Kalulu è deviato in rete da David per il vantaggio immediato. I bianconeri non si fermano e sfiorano più volte il raddoppio che arriva nella ripresa grazie a un gran colpo di testa di Thuram.

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