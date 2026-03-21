Juve tradita da Locatelli, punto d’oro per il Sassuolo 

Juventus 1

Sassuolo 1

Juventus (4-2-3-1) : Perin, Kalulu, Bremer, Kelly (34' st Vlahovic), Cambiaso (17' st Miretti), Thuram (17' st Koop- meiners), Locatelli, Conceicao (43' st Zhegrova), McKennie, Yildiz, Boga (34' st Milik). In panchina Di Gregorio, Pinso- glio, Gatti, Adzic, Kostic, Open- da, David, Cabal. All. Spalletti.

Sassuolo (4-3-3) : Muric, Walu- kiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia, Bakola (24' st Laurien- té), Vranckx (35' st Iannoni), Koné, Berardi (46' st Doig), Pinamonti (35' st Nzola), Volpato (24' st Lipani). In panchina Satalino, Zacchi, Romagna, Moro, Frangella, Pedro Felipe. Allenatore Grosso.

Arbitro : Marchetti di Ostia L.

Reti : 14' pt Yildiz, 7' st Pinamonti.

Torino. Il Sassuolo ferma la Juve (1-1), Pinamonti e Muric sono i protagonisti allo Stadium: l'attaccante risponde al vantaggio di Yildiz, il portiere è decisivo parando anche un rigore (dubbio) a Locatelli a tre minuti dal 90°: è il terzo rigore di fila fallito dai bianconeri. Ed è un brusco stop nella corsa Champions in attesa di vedere cosa faranno Como e Roma. Le buone notizie per Spalletti sono il rientro di Milik (dopo due anni) e Vlahovic. Il Sassuolo, prossimo avversario del Cagliari, pur con tante defezioni tra infortuni e pertosse si è mostrato irriducibile, meritando il pareggio. La Juve ha la colpa di non aver sfruttato la grande occasione, soprattutto dopo essere riuscita a sbloccare il match con il “colpo di biliardo” di Yildiz.

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