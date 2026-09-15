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16 settembre 2026 alle 00:45

Jumping Tour al via: dieci nazioni presenti 

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Dopo undici anni il Sardegna Jumping Tour torna a caratura internazionale. Sino a domenica, la prova organizzata dell'Asvi, Associazione di valorizzazione e sviluppo ippico, ospiterà a Tanca Regia (Abbasanta) quasi 200 tra cavalieri e amazzoni di dieci nazioni: Italia, Argentina, Canada, Lettonia, Svizzera, Inghilterra, Francia, Colombia, Spagna e Ungheria. Spiccano i nomi dell'argentino Josè Maria Larocca (ha partecipato alle ultime cinque Olimpiadi), della canadese Lily Elliot e del britannico Chad Fellows. L'Italia è ben rappresentata con Bruno ed Elisa Chimirri, padre e figlia, ormai degli habitué del Jumping Tour, entrambi già vincitori del Gran Premio di Tanca Regia, Guido Franchi, vincitore del Gran Premio dell'ultimo CSI disputato in Sardegna, al Campo Rossi di Cagliari due anni fa, Emilio Bicocchi e Roberto Turchetto, tante volte difensori dei colori azzurri, e Lorenzo Correddu, quarto a squadre ai Giochi del Mediterraneo di Taranto. Oltre al cavaliere di Villanova Monteleone Correddu, che da anni vive in Lombardia, la Sardegna sarà rappresentata dai “soliti noti”: i fratelli Murruzzu, Antonio e Gianleonardo, Marco Pau, Piero Pala, Antonio Meloni ed Andrea Rossi. Oggi l'inizio delle gare con i percorsi addestrativi, da domani si gareggia per le classifiche ufficiali. Il clou domenica pomeriggio con il Gran Premio che da solo mette in palio 75mila dei quasi 180mila euro dell'intero montepremi.

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