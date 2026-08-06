Jova e lo spettacolo più grande dopo il Big Bang 

Parafrasando una celebre hit di Jovanotti, il “Jova Summer Party” a Olbia sarà «il più grande spettacolo dopo il Big Bang»! Esagerazioni a parte, in Gallura per il debutto del tour italiano dello scoppiettante Lorenzo Cherubini sono arrivati da tutte le parti.

Da giorni intorno alla Olbia Arena, dove il cantante romano si esibirà oggi dal primo pomeriggio con portando sul palco anche Gabry Ponte, Dov’è Liana, Il Mago Del Gelato, Nana Benz, Chicha Libre, Heva, Bels e tanti ospiti a sorpresa, si è scatenato un viavai di persone incuriosite dall’allestimento del villaggio dell’Arena Sound Park. «Un accampamento villaggio rave romantic global world dance funk afro mediterraneo rock’n’roll», per usare le parole di Jovanotti, al centro del quale si staglia il palco con un maxi-schermo che ha la forma di una barchetta di carta, grande 70 metri e sovrastata da un arco pieno di luci: è l’Arca di Lorè, salpata per la Sardegna a inizio settimana.

Da allora Jovanotti non ha perso occasione per documentare via social le tappe di avvicinamento all’evento di oggi, destinato a durare fino a mezzanotte. I cancelli dell’Arena si apriranno intorno alle 15, ma è dalle 16.30 che inizierà lo show con l’esibizione «di artisti del mondo intero, e io pure con la mia banda farò dei live sotto al sole», fa sapere Jovanotti: «Quando “il mio amico sole” si avvicina all’orizzonte salirà sull’arca Gabry Ponte, maestro della consolle e poi il mio show fino a notte fonda. Il mio set serale sarà una sequenza di pezzi di 40 anni di canzoni che ci uniscono, con la miglior band che ho mai avuto e ascoltato». Il “Jova Summer Party” è qui.

Occhio alla viabilità. La concomitanza con la terza serata di “Notre Dame de Paris”, ospitata al Molo Brin, con chiusura al traffico dalle 20 di viale Principe Umberto, rischia di bloccare Olbia, congestionata di suo nel bel mezzo della stagione turistica. Per attutire il colpo l’amministrazione comunale ha varato limitazioni che interessano parte del centro e della zona industriale, dove sorge la Olbia Arena, con chiusure al traffico, divieti di sosta con rimozione forzata e percorsi alternativi, tutto debitamente segnalato, e l’invito a raggiungere l’area del concerto a piedi.

Oggi buona parte di via Libia, che costeggia la Olbia Arena, sarà chiusa dalle 8, mentre la sospensione della circolazione in viale Italia, che unisce Olbia alle spiagge di Pittulongu, avverrà a partire dalle 15 nel tratto tra le rotatorie Italia ed Europa, e lo stesso vale per via Escrivà, via Dei Lidi e la rampa in direzione Palau. L’orario delle limitazioni varia tra le 8 e le 15 “fino a cessate esigenze” nelle altre vie (D’Annunzio, Adige, Tirso, Ticino, Tevere, Flumendosa, Oglio, Sesia, Isarco, Mincio, Capo Verde, Seychelles, Corea, Algeria, Angola, Filippine, Guinea, Maldive, Qatar e Indonesia, dove sarà istituito il senso unico di marcia dalla rotonda Europa in direzione Pittulongu). Parcheggio a pagamento allestito a Tilibbas, a pochi passi dall’Arena.