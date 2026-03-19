Javier Cercas sul podio, scelti i sei finalisti 

A un mese dalla cerimonia di consegna, in programma il 18 aprile a Porto Cervo, il Premio Costa Smeralda svela i volti dei finalisti del 2026: si tratta di Niccolò Ammaniti, Paola Barbato e Dario Ferrari nella sezione Narrativa e di Edoardo Camurri, Adriana Cavarero e Andrea Moro per la Saggistica. Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento ieri a Milano, giunto alla VII edizione, è stato annunciato il vincitore del Premio internazionale: lo scrittore spagnolo Javier Cercas, intellettuale di alta caratura. Tra le tante cose Cercas (ospite lo scorso anno in Sardegna del Festival della Marina di Villasimius in una serata memorabile che lo vide duettare con l’attore Alessandro Borghi ) è autore de “Il folle di Dio alla fine del mondo” (Guanda) scritto al seguito di Papa Francesco. Un faccia a faccia di un ateo (Cercas) con il Pontefice durante il suo viaggio in Mongolia.

In lizza

Le terzine dei finalisti di quest’anno sono state annunciate da Renzo Persico e Mario Ferraro, presidente e vice presidente del Consorzio Costa Smeralda, e dal direttore artistico del premio, Stefano Salis. Nella Narrativa Ammaniti è in gara con “Il custode” (Einaudi), Barbato con il noir “Cuore capovolto” (Neri Pozza) e Ferrari con “L’idiota di famiglia” (Sellerio), mentre nella Saggistica Camurri concorre con “La vita che brucia” (Timeo), Cavarero con “Il canto delle sirene” (Castelvecchi) e Moro con “Lucrezio e il pipistrello dagli occhi azzurri”, La Nave di Teseo: i finalisti sono stati selezionati dalla giuria di qualità guidata da Salis e composta da Lina Bolzoni, Marcello Fois, Elena Loewenthal e Chiara Valerio. Nel 2025 nella Narrativa si impose Wanda Marasco con “Di spalle a questo mondo”, nella Saggistica, invece, Riccardo Falcinelli con “Visus. Storie del volto dall’antichità al selfie”.

Speciale

Il Premio speciale quest’anno va all’ozierese Giuseppe Lai, già Comandante dell’Amerigo Vespucci e Ufficiale superiore della Marina Militare Italiana con il grado di Capitano di Vascello. I riconoscimenti verranno consegnati durante la cerimonia al Conference Center di Porto Cervo, in occasione della quale verranno annunciati i vincitori degli altri due premi.

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