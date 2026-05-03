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gli avversari.
04 maggio 2026 alle 00:09

Italiano: complimenti a Pisacane 

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Un pareggio che interrompe una dolorosa mini-serie negativa. Vincenzo Italiano commenta così il pareggio del Dall’Ara: «Oggi era giusto dare una risposta alle ultime sconfitte, ma il Cagliari non ci ha permesso di trovare tanti spazi e la partita non è stata bellissima». i complimenti all’avversario sono accompagnati da quelli all’allenatore del Cagliari, prima e dopo il match: «Siamo stati compagni nel Genoa nel 2004-2005, al suo primo anno fra i “grandi” fare un campionato del genere e portare in salvo la squadra non era semplice», sottolinea il trainer del Bologna, «credo che la Serie A sia un campionato con una difficoltà enorme per vincere le partite e raggiungere gli obiettivi, per un ragazzo come lui ottenere la salvezza così al primo anno è un gran risultato». Con ancora negli occhi le occasioni create dal Cagliari, afferma: «I complimenti se li merita, ha fatto vedere un grande calcio in un momento non facile».

L’ambiente

«Quest’anno siamo stati impegnati in quattro competizioni e non è stato semplice, la gente qui a Bologna negli ultimi anni ha visto un calcio di alto livello e giustamente vuole questo». Il futuro: «Io sono sotto contratto, veniamo da due anni stupendi e anche in questa stagione abbiamo regalato emozioni ai tifosi. Ci incontreremo presto con la società e faremo il punto, vedremo. Negli ultimi anni il Bologna ha sempre allestito rose competitive, la prossima stagione si penserà soprattutto al campionato e bisognerà attrezzarsi per questo».

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