Italia, due set per il primo posto 

Modena. Quattro vittorie in altrettante gare disputate e con 12 punti ma l’Italvolley non è ancora certa di qualificarsi agli ottavi di finale da prima in classifica della Pool A dei Campionati Europei maschili. Occorre attendere l’ultimo impegno del girone, al PalaPanini di Modena alle 21.05 (diretta su Rai 2, Sky Sport Arena e DAZN, e in streaming su NOW, EuroVolley.tv e RaiNews.it), contro la Slovenia che ieri ha battuto in rimonta (3-1) e superato in classifica la Repubblica Ceca, portandosi a -3 dagli azzurri. Ai quali per conservare il vantaggio sarà sufficiente vincere almeno due set e garantirsi il punto, senza attendere i calcoli sul quoziente set. Non è certo questo il piano di Fefè De Giorgi: l’obiettivo è la quinta vittoria.

L’avversaria

Il secondo allenatore azzurro, Roberto Ciamarra, non si fida dei rivali: «Contro la Slovenia, solitamente, sono state partite di altissimo livello. È una squadra che fa del muro-difesa un’arma molto importante e abbiamo bisogno del nostro side-out, una nazionale di grande esperienza: noi dovremo continuare con il trend intrapreso, spingendo nell’alzare ancora di più il livello generale per prepararci ai prossimi appuntamenti».

Gli ascolti

Intanto gli Europei continuano ad appassionare gli italiani. Nel penultimo appuntamento di Modena, giocato martedì al PalaPanini contro la Repubblica Ceca, sono cresciuti gli spettatori davanti alla tv. Su Rai 2 la partita degli azzurri è stata seguita da 1 milione e 794 mila spettatori, raggiungendo il 10,2% di share, con 5.404.000 contatti totali. In crescita anche Sky Sport, dove Italia-Cechia ha fatto registrare oltre 306.000 spettatori, con una reach nel quarto set di ben 700 mila spettatori.

La storia della Fipav

E ieri a Modena è stato presentato il docufilm che racchiude una storia lunga 80 anni e ricca di successi: è quella della Federazione Italiana Pallavolo e l’’opera si intitola “80 Years - Fipav Anniversary”. Racconta non solo i cinque mondiali vinti dai maschi, i successi del femminile con l'oro Olimpico di Parigi, ma anche momenti decisivi che hanno segnato il futuro di questa disciplina nel nostro paese, compresi beach volley e sitting volley.

Così nella Pool A

Ieri : Svezia-Slovacchia 3-1, Repubblica Ceca-Slovenia 1-3.

Classifica : Italia 12, Slovenia 9, Repubblica Ceca* 8, Grecia 6, Svezia* 4, Slovacchia 0.

* una partita in più

Oggi : Slovacchia-Grecia (ore 16), Italia-Slovenia (ore 21.05).

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