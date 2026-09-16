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Lanusei.
17 settembre 2026 alle 00:37

Iskrarìa, un viaggio nella musica del sud 

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L’aula consiliare di Lanusei diventa un auditorium e si prepara a ospitare la rassegna musicale “Note d’Ogliastra”. Dopo il successo dei precedenti concerti targati Scuola civica di musica per l’Ogliastra si riparte il 18 settembre, alle 21, con il Trio Iskraría e un viaggio musicale nel sud Italia. La sala del municipio sarà un crocevia di suoni e culture per un'esperienza immersiva tra le sonorità della Sardegna, della Calabria e della Puglia. Il trio è composto da Simone Pistis musicista e chitarrista sardo, Mico Corapi, calabrese, uno dei più importanti rappresentanti della musica tradizionale della Calabria meridionale, con un'anima andalusa, e da Domenico Celiberti, pugliese, Valente cantatore e polistrumentista, depositario del repertorio tradizionale della Puglia centro-nord. Una serata di ritmo e divertimento. «Iskraría non è un semplice concerto, ma un viaggio che intreccia le voci evocative dei canti sardi e calabresi con i ritmi dell'Andalusia e dei Balcani – spiega Simone Pistis, direttore della scuola civica - il pubblico potrà sentire la spinta irresistibile del Sonu a ballu dell'Aspromonte, dei balli sardi e della pizzica-pizzica pugliese. Un invito alla danza e alla condivisione».

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