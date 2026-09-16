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Monserrato.
17 settembre 2026 alle 00:39

Iscrizioni alla mensa, arriva la proroga 

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Arriva una proroga per i genitori che non hanno ancora iscritto i figli al servizio mensa delle scuole di Monserrato. C’è tempo infatti fino al 2 ottobre per le classi a tempo pieno della scuola dell’infanzia e della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “La Marmora”, in via Argentina. «L’iscrizione è obbligatoria», spiega un annuncio del Comune, «e deve essere effettuata da tutti gli utenti compresi coloro che hanno usufruito del servizio negli anni precedenti». Nonostante l’obbligo, ci sono ancora diverse famiglie che non si sono iscritte.

La domanda di iscrizione si presenta con procedura online, nell’apposito link sul sito web del Comune, accedendo con Spid o credenziali. Un servizio indispensabile per le famiglie e il benessere dei bambini, dato che la scuola prevede il tempo pieno, e la mensa offre pasti adatti all’età dei piccoli, preparati secondo le indicazioni di nutrizionisti.

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