VaiOnline
L’allarme.
29 luglio 2026 alle 00:46

Is Meris, i cartelli stradali finiscono nel mirino dei vandali 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Vandali scatenati nella lottizzazione di Is Meris. I balordi hanno divelto e buttato giù tutti i cartelli della segnaletica stradale compresi quelli che indicano il nome delle vie come via Dei Ginepri e via dei Salici. Un problema serio non solo per chi deve raggiungere le località ma anche per il postino che deve recapitare la posta. A segnalare il raid sono stati i residenti che hanno allertato la Polizia locale per chiedere un intervento urgente di ripristino della segnaletica verticale.

Purtroppo da tempo i cartelli della segnaletica e di indicazione delle località sono nel mirino dei balordi che non solo li distruggono ma li imbrattano rendendoli illeggibili. Basti pensare al Poetto e a via Leonardo da Vinci dove tantissimi cartelli sono deturpati dalle bombolette spray. I pericoli sono davvero enormi perché la segnaletica danneggiata si concentra soprattutto nelle strade più trafficate dove si tende a spingere un po’ troppo il piede sull’acceleratore come appunto la litoranea per Villasimius, l’ex statale 554 e il Poetto. E senza i cartelli il rischio di incidenti è molto più alto. Stessi problemi anche per i pannelli che indicano le località turistiche anche questi pasticciati e illeggibili.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Un medico di Sorgono: «Turni insostenibili, sicurezza non garantita»

Pronto soccorso in tilt, disagi anche per i turisti

Le Guardie sono solo una ventina in tutta l’Isola Pinna Parpaglia: «Come se fossimo a Ferragosto» 
Cristina Cossu
Regione

«Siamo la chiave per battere la destra»

Alessandro Onorato domani a Cagliari per presentare “Progetto civico Italia” 
Roberto Murgia
Il reportage

La cassaforte dei lingotti d’oro e d’argento

Dal piombo ai metalli preziosi: cento operai al lavoro e un caveau blindatissimo 
Gigi Pittau
Trasporti

Aeroporto, scoppia la battaglia dei taxi

A Cagliari gli autisti dell’hinterland esclusi nonostante le code infinite 
Federica Lai
Governo

Tajani apre al programma Safe, è polemica

«Prenotati» poco meno di 15 miliardi di euro in prestito per gli armamenti 