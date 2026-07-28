Is Meris, i cartelli stradali finiscono nel mirino dei vandali 

Vandali scatenati nella lottizzazione di Is Meris. I balordi hanno divelto e buttato giù tutti i cartelli della segnaletica stradale compresi quelli che indicano il nome delle vie come via Dei Ginepri e via dei Salici. Un problema serio non solo per chi deve raggiungere le località ma anche per il postino che deve recapitare la posta. A segnalare il raid sono stati i residenti che hanno allertato la Polizia locale per chiedere un intervento urgente di ripristino della segnaletica verticale.

Purtroppo da tempo i cartelli della segnaletica e di indicazione delle località sono nel mirino dei balordi che non solo li distruggono ma li imbrattano rendendoli illeggibili. Basti pensare al Poetto e a via Leonardo da Vinci dove tantissimi cartelli sono deturpati dalle bombolette spray. I pericoli sono davvero enormi perché la segnaletica danneggiata si concentra soprattutto nelle strade più trafficate dove si tende a spingere un po’ troppo il piede sull’acceleratore come appunto la litoranea per Villasimius, l’ex statale 554 e il Poetto. E senza i cartelli il rischio di incidenti è molto più alto. Stessi problemi anche per i pannelli che indicano le località turistiche anche questi pasticciati e illeggibili.

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