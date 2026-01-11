VaiOnline
Al Cuccureddu.
12 gennaio 2026 alle 00:14

irresistibile alghero 

Schiantato anche il Bosa: è la vittoria numero diciotto 

Alghero 3

Bosa 0

Alghero (4-3-3) : Carta, Milia (25’ st Puttolu), Alessandro Pinna, Mereu, Marcangeli (15’ st Marras), Mula (36’ st Martinelli), Virdis, Roccuzzo (45’ st Ferro), Paolo Pinna, Barboza (9’ st Scognamillo), Daga. A disposizione Piga, Nieddu, Fadda. Allenatore Mauro Giorico.
Bosa (4-4-2): Viale, Unali, Boukhalfa (30’ st Cossu), Gohorou, Migan, Riu, Fadda, Manca, Carta, Pischedda (35’ st Soddu), Fozzi (23’ st Ruggiu). A disposizione Arseni, Madau, Urgu, Spano, Del Rio, Laurenza. Allenatore Salvatore Carboni.
Arbitro : Nicola Nieddu di Sassari.
Reti : pt 29’ Roccuzzo, 30’ Barboza; st 35’ Puttolu.


Alghero. L’Alghero non vuole fermarsi. Diciottesima vittoria consecutiva per l’indiscussa capolista del girone B, che batte 3-0 il Bosa. Al 25’ buona azione ospite, con un tiro da fuori di Fadda che trova una deviazione della difesa e costringe Carta a volare per alzare la palla oltre la traversa.

La sfida del Pino Cuccureddu si è decisa a cavallo della mezz’ora di gioco. È il 29’ quando su un corner dalla sinistra di Mereu trova lo stacco di Virdis: colpo di testa, la palla sbatte sulla traversa e finisce sul corpo di Roccuzzo, che porta in vantaggio i giallorossi. Un giro di lancette dopo, nuovo traversone dall’out mancino e Barboza sul secondo palo trova il comodo colpo di testa incrociato. Per l’uruguagio è la diciannovesima rete in diciotto gare. Al 43’ Roccuzzo si mette in proprio, entra in area e batte a rete, ma la sua conclusione finisce sul palo più lontano. Al 56’ capitan Unali chiama Carta, che risponde con una pregevole respinta in volo sulla propria sinistra. Al 73’ piove sul bagnato tra gli ospiti, con il rosso a Gohourou, che stoppa con una mano l’azione giallorossa. Al minuto 80 Puttolu si inserisce in area e trova un rimpallo con Viale: è il 3-0 finale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

