Irregolarità a bordo, fermata una nave 

Gravi irregolarità legate ai sistemi di protezione passiva antincendio, carenza di viveri a bordo e scarso addestramento dell’equipaggio nella gestione di situazioni di emergenza, nello specifico antincendio e abbandono nave. È quanto emerso durante l’ispezione nucleo Psc della Capitaneria di porto che ha portato al fermo amministrativo di una motonave portacontainer battente bandiera liberiana.

Arrivata in Sardegna da un porto del nord Africa, è stata individuata per l’ispezione secondo i criteri di selezione applicati all’interno dei porti dell’Unione Europea. Al termine dei controlli, gli ispettori del Psc hanno notificato al comandante della nave il provvedimento formale di detenzione.

Solamente dopo il completo ripristino delle condizioni di sicurezza – e dopo essere stata sottoposta a una seconda ispezione della Capitaneria e delle autorità dello stato di bandiera – l’imbarcazione liberiana ha potuto riprendere la navigazione.

Si tratta della quinta nave che in questi primi mesi del 2026 viene sottoposta a provvedimento di fermo amministrativo da parte della Capitaneria di porto di Cagliari.

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