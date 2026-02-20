VaiOnline
Tensioni.
21 febbraio 2026 alle 00:13

Iran, prove di intesa La flotta navale Usa è pronta all’attacco 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Teheran. L’Iran lavora a una bozza d’accordo che intende presentare entro 2-3 giorni alla Casa Bianca, mentre le lancette dell’ultimatum lanciato da Donald Trump (10 giorni per «arrivare a un accordo serio», minacciando «brutte cose») continuano a correre. E Washington sta completando lo schieramento della sua armata nell’area mediorientale, con la Gerald Ford già nel Mediterraneo. Una forza di tali dimensioni non vedeva dal 2003, quando gli Stati Uniti invasero l’Iraq. Trump ieri ha detto di valutare un attacco limitato, ma per il Wall Street Journal se Teheran continuasse a rifiutarsi di negoziare gli Usa risponderebbero con una campagna su vasta scala, potenzialmente capace di rovesciare il regime. A parlare di uno schema d’accordo in fieri è stato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. «Il prossimo passo per me è presentare una bozza di possibile intesa ai miei omologhi negli Stati Uniti. Credo che nei prossimi 2-3 giorni sarà pronto e, dopo la conferma definitiva da parte dei miei superiori, sarà consegnato a Steve Witkoff», ha dichiarato. Ha poi negato che Washington abbia chiesto di interrompere il programma di arricchimento dell’uranio, aggiungendo che nemmeno l’Iran si è offerto di sospenderlo. Se Teheran tende un ramoscello d’ulivo, gli Stati Uniti ammassano le loro forze nell’area in previsione di un attacco. In una lettera al segretario António Guterres, la missione iraniana all’Onu denuncia che la retorica di Trump «segnala un rischio reale di aggressione militare». Oltre a un’impressionante forza navale, si registra anche un’impennata di voli di mezzi di trasporto militari Usa, aerei cisterna, velivoli di sorveglianza e droni verso basi in Qatar, Giordania, Creta e Spagna: fa supporre che Trump si stia concedendo la discrezionalità di lanciare una campagna prolungata con Israele. Per il Wsj starebbe invece valutando un attacco limitato per costringere l’Iran ad accettare le richieste americane nell’accordo sul nucleare.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Cagliari-Lazio, la carica di Palestra

l Gaggini, Pilia
«Una situazione catastrofica». Schael: stop a qualsiasi incarico. Cappellacci si rivolge al ministro

L’Asl di Cagliari senza guida

Niente nomine, scade la supplenza. L’ombra del commissario da Roma 
Cristina Cossu
Il caso

Fondazione Mont’e Prama Perquisizioni e sequestri della Guardia di Finanza

La Procura di Cagliari indaga 11 persone per corruzione, turbativa d’asta e falso 
Francesco Pinna
La storia

Centenario in Ape fino al Municipio per la carta d’identità

Baunei, Pietro Cabras testimonial del documento elettronico  
Giampaolo Porcu
Il caso

Sea Watch, il Governo impugnerà le sentenze

Ricorso contro i risarcimenti concessi dai giudici di Palermo alla Ong tedesca 
Milano

La Procura: «L’agente ha mentito»

Si aggrava la posizione del poliziotto: il “pizzo” dietro la morte del pusher  
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives at St. George's Chapel at Windsor Castle to attend the Easter Mattins Service in Windsor, outside London on March 31, 2024. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives at St. George's Chapel at Windsor Castle to attend the Easter Mattins Service in Windsor, outside London on March 31, 2024. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
Lo scandalo

Londra, la monarchia trema

Scotland Yard cerca documenti nella casa in cui viveva l’ex principe 
il verdetto

Usa, i giudici cancellano i dazi

Per la Corte Suprema il presidente Trump «non aveva il potere di imporli» 