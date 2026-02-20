Iran, prove di intesa La flotta navale Usa è pronta all’attacco 

Teheran. L’Iran lavora a una bozza d’accordo che intende presentare entro 2-3 giorni alla Casa Bianca, mentre le lancette dell’ultimatum lanciato da Donald Trump (10 giorni per «arrivare a un accordo serio», minacciando «brutte cose») continuano a correre. E Washington sta completando lo schieramento della sua armata nell’area mediorientale, con la Gerald Ford già nel Mediterraneo. Una forza di tali dimensioni non vedeva dal 2003, quando gli Stati Uniti invasero l’Iraq. Trump ieri ha detto di valutare un attacco limitato, ma per il Wall Street Journal se Teheran continuasse a rifiutarsi di negoziare gli Usa risponderebbero con una campagna su vasta scala, potenzialmente capace di rovesciare il regime. A parlare di uno schema d’accordo in fieri è stato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi. «Il prossimo passo per me è presentare una bozza di possibile intesa ai miei omologhi negli Stati Uniti. Credo che nei prossimi 2-3 giorni sarà pronto e, dopo la conferma definitiva da parte dei miei superiori, sarà consegnato a Steve Witkoff», ha dichiarato. Ha poi negato che Washington abbia chiesto di interrompere il programma di arricchimento dell’uranio, aggiungendo che nemmeno l’Iran si è offerto di sospenderlo. Se Teheran tende un ramoscello d’ulivo, gli Stati Uniti ammassano le loro forze nell’area in previsione di un attacco. In una lettera al segretario António Guterres, la missione iraniana all’Onu denuncia che la retorica di Trump «segnala un rischio reale di aggressione militare». Oltre a un’impressionante forza navale, si registra anche un’impennata di voli di mezzi di trasporto militari Usa, aerei cisterna, velivoli di sorveglianza e droni verso basi in Qatar, Giordania, Creta e Spagna: fa supporre che Trump si stia concedendo la discrezionalità di lanciare una campagna prolungata con Israele. Per il Wsj starebbe invece valutando un attacco limitato per costringere l’Iran ad accettare le richieste americane nell’accordo sul nucleare.

