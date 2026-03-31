Investito mentre cammina sulla “195 rac” 

Sono gravi le condizioni del 43enne cagliaritano investito ieri all’alba mentre camminava sulla 195 rac. L’uomo si trova ancora ricoverato al Brotzu nel reparto di chirurgia d’urgenza. La prognosi resta riservata, ma secondo quanto trapela dall’ospedale non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita, nonostante i numerosi traumi riportati.

L’allarme era scattato prestissimo, poco dopo le 5 del mattino. Secondo una prima ricostruzione, il 43enne stava camminando sulla strada statale, probabilmente sul bordo della carreggiata, all’altezza di via del Lavoro, quando è stato travolto da un’auto. Al volante una donna di 59 anni, che procedeva verso il centro di Cagliari. Dopo l’impatto, la 59enne si è fermata subito e ha chiamato i soccorsi.

Sul posto è intervenuto così il 118. Il personale sanitario, una volta arrivato sulla 195 rac, ha immediatamente valutato le condizioni dell’uomo come gravi.Il 43enne è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Brotzu per i numerosi traumi riportati in seguito allo scontro. L’impatto, infatti, sarebbe stato particolarmente violento. In ospedale i medici hanno deciso di procedere con il ricovero in chirurgia d’urgenza e l’intervento. Sulla statale è arrivata anche la Polizia locale per i rilievi e per ricostruire la dinamica dello scontro.

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