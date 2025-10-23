VaiOnline
Tennis.
24 ottobre 2025 alle 00:34

Invernale al via con 191 squadre nelle tre serie 

Sono 191 le squadre che da domenica parteciperanno al Campionato Invernale regionale di tennis a squadre. Nel maschile sono 140 e si divideranno tra il girone unico di Prima serie (sono sette: Poggio Sport Village, Tc70 Oristano, Tc Alghero, Tc Cagliari, Tc Moneta, Tc Terranova e Torres Tennis), i due gironi di Seconda (14), i quattro gironi di Terza (28) e i diciassette gironi di Quarta (91). Le squadre femminili sono 51: Prima (con Cus Cagliari, Quattro Mori Tennis Team, Sporting Ct Quartu, Tc Alghero, Tc Cagliari, Tc Terranova e Torres) e Seconda serie sono strutturate come il maschile, mentre la Terza prevede 30 compagini suddivise in cinque gironi).

Itf al Forte
La pioggia rallenta il programma dell'Itf Combined al Forte Village di Santa Margherita. Il tabellone maschile si è allineato agli ottavi, con nove italiani in corsa: Luca Potenza, Federico Bondioli, Gianluca Cadenasso, Gianmarco Ferrari, Manuel Mazza, Juan Cruz Martin Manzano, Federico Iannaccone, Filippo Moroni e Andrea De Marchi. Nel femminile, avanti Gaia Maduzzi, Eleonora Alvisi, Camilla Gennaro, Federica Urgesi, Jennifer Ruggeri e Lisa Pigato.

