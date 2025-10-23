VaiOnline
Fino a domenica
24 ottobre 2025 alle 00:39

Il M5S vota  il presidente: Conte unico candidato  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Col voto degli iscritti al M5S, Giuseppe Conte mira a puntellare il ruolo di presidente. La riconferma potrà essere spesa anche come risposta alle voci critiche, specie quella della ex sindaca di Torino e ora deputata Chiara Appendino, che si è dimessa dalla vicepresidenza in polemica con la linea del partito. Le urne online per la scelta del presidente resteranno aperte fino a domenica: non ci sono altri candidati oltre a Conte. Il nuovo mandato è scontato.

Il dato che verrà analizzato, quindi, sarà soprattutto quello dell'affluenza, anche se è difficile prevedere un boom: la mancanza di sfidanti toglie appeal. Appendino ha chiarito gli aspetti della sua polemica con Conte: «Non voglio creare correnti, e il punto non è la leadership», però «al Movimento serve un cambio di rotta». Il tema è il rapporto col Pd: ma non «l'alleanza in se stessa – spiega – bensì il modo in cui ne fai parte e soprattutto la tua identità politica. A forza di inseguire il progetto del Campo largo ci stiamo normalizzando». La polemica ha creato più di un malumore nel Movimento. I vertici Cinque stelle temono soprattutto che possa avere riflessi negativi sulle regionali, in particolare in Campania, dove il candidato del centrosinistra per il ruolo di governatore è l'ex presidente della Camera, Roberto Fico.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’indagine

Violentata, resta incinta a 12 anni

l F. Pinna
Nuovi striscioni esposti davanti all’ospedale San Giuseppe di Isili

Pronto soccorso chiuso, la protesta non si ferma

«Subito un incontro urgente con la Regione» 
Sonia Gioia
Energia

«Degrado estetico, si cancella l’unicità dei luoghi»

La Soprintendenza speciale del Ministero boccia il parco “Is Olias” 
Enrico Fresu
Regione

Progressisti, ipotesi appoggio esterno

Chiedono la sostituzione di Satta all’Agricoltura, ma Todde prende tempo 
Roberto Murgia
Cronaca

«È stato un mio errore, la bambina non doveva  viaggiare sulla minicar»

Mea culpa del 28enne di Villacidro: non giudicate, può capitare a chiunque 
Mariella Careddu
governo

Manovra, Forza Italia sulle barricate

Tajani: «Su affitti brevi e dividendi decide la politica, non i tecnici del Mef» 
Torino

Ucciso in strada da un killer incappucciato

Marco Veronese, imprenditore di 39 anni, colpito da una decina di coltellate 