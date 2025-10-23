Il M5S vota  il presidente: Conte unico candidato  

Col voto degli iscritti al M5S, Giuseppe Conte mira a puntellare il ruolo di presidente. La riconferma potrà essere spesa anche come risposta alle voci critiche, specie quella della ex sindaca di Torino e ora deputata Chiara Appendino, che si è dimessa dalla vicepresidenza in polemica con la linea del partito. Le urne online per la scelta del presidente resteranno aperte fino a domenica: non ci sono altri candidati oltre a Conte. Il nuovo mandato è scontato.

Il dato che verrà analizzato, quindi, sarà soprattutto quello dell'affluenza, anche se è difficile prevedere un boom: la mancanza di sfidanti toglie appeal. Appendino ha chiarito gli aspetti della sua polemica con Conte: «Non voglio creare correnti, e il punto non è la leadership», però «al Movimento serve un cambio di rotta». Il tema è il rapporto col Pd: ma non «l'alleanza in se stessa – spiega – bensì il modo in cui ne fai parte e soprattutto la tua identità politica. A forza di inseguire il progetto del Campo largo ci stiamo normalizzando». La polemica ha creato più di un malumore nel Movimento. I vertici Cinque stelle temono soprattutto che possa avere riflessi negativi sulle regionali, in particolare in Campania, dove il candidato del centrosinistra per il ruolo di governatore è l'ex presidente della Camera, Roberto Fico.

