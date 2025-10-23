VaiOnline
Mobilitazione.
24 ottobre 2025 alle 00:39

Cgil, in mille dall’Isola per il corteo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oltre mille dalla Sardegna, già da oggi, per partecipare a Democrazia al Lavoro, grande mobilitazione organizzata per domani a Roma dalla Cgil con l'obiettivo di cambiare le scelte del Governo Meloni che «con la manovra finanziaria ancora una volta penalizza lavoratori e pensionati». «Chiediamo una netta inversione di tendenza - afferma il segretario generale della Cgil regionale Fausto Durante - ancor di più in una regione come la Sardegna dove tutti gli indicatori e le storture del sistema nazionale si riflettono in modo devastante». Il riferimento è alle diverse crisi industriali che il governo nazionale non sta risolvendo affatto, alla condizione salariale e delle pensioni, che registra i valori fra i più bassi d'Italia, allo smantellamento sostanziale dei servizi pubblici che acuiscono lo spopolamento delle aree interne: «Si tratta di problematiche mai risolte aggravate dalla condizione di insularità che non trova adeguate risposte, come dimostra, oltretutto, l'attuale deficit di entrate trasferite dallo Stato».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’indagine

Violentata, resta incinta a 12 anni

l F. Pinna
Nuovi striscioni esposti davanti all’ospedale San Giuseppe di Isili

Pronto soccorso chiuso, la protesta non si ferma

«Subito un incontro urgente con la Regione» 
Sonia Gioia
Energia

«Degrado estetico, si cancella l’unicità dei luoghi»

La Soprintendenza speciale del Ministero boccia il parco “Is Olias” 
Enrico Fresu
Regione

Progressisti, ipotesi appoggio esterno

Chiedono la sostituzione di Satta all’Agricoltura, ma Todde prende tempo 
Roberto Murgia
Cronaca

«È stato un mio errore, la bambina non doveva  viaggiare sulla minicar»

Mea culpa del 28enne di Villacidro: non giudicate, può capitare a chiunque 
Mariella Careddu
governo

Manovra, Forza Italia sulle barricate

Tajani: «Su affitti brevi e dividendi decide la politica, non i tecnici del Mef» 
Torino

Ucciso in strada da un killer incappucciato

Marco Veronese, imprenditore di 39 anni, colpito da una decina di coltellate 