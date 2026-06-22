VaiOnline
L’emergenza.
23 giugno 2026 alle 00:21

Invasione di topi anche in via Dante: «Intervenite subito» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cresce l’emergenza topi in città. Dopo le vie Boito, Leoncavallo, Mascagni. Boccherini e strade limitrofe, dove i residenti sono costretti a stare a casa con le finestre chiuse per la presenza di grossi ratti, adesso la stessa situazione la stanno vivendo i residenti di via Dante, dalle parti dell’incrocio con via Diaz. Anche qui a favorire il proliferare dei topi è un edificio abbandonato, quello che ospitava un ex ostello, dove i roditori hanno trovato habitat ideale.

«Siamo ostaggio dei topi e non possiamo nemmeno uscire di casa» racconta un residente Bruno Piras, «il nostro cortile ormai è off limits perché l’hanno colonizzato: salgono sulle sedie e camminano persino sui panni stesi. Non sappiamo più che cosa fare. Stiamo raccogliendo le firme da allegare a una petizione che invieremo agli enti interessati sperando che si possa risolvere qualcosa».

Intanto per questa mattina è previsto un sopralluogo dei tecnici nella zona, preludio alle prossime derattizzazioni. Il problema è che qui, come nella zona di Santo Stefano, le disinfestazioni non stanno sortendo l’effetto sperato perché a quanto pare i topi hanno creato i nidi dentro l’ex ostello, così come in via Boito nell’edificio abbandonato da anni e ridotto a un letamaio che ospitava l’ex asilo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La Giunta: «La procedura rispetta i criteri nazionali». Sui portali regionali nessuna informazione sui nuovi servizi

L’ospedale di comunità è un cantiere

Al Marino di Cagliari transenne e ponteggi: per i 40 posti letto c’è da attendere 
Alessandra Ragas
Il ballottaggio

Ribaltone a Tempio: Gianna Masu straccia l’uscente Addis

Una donna guiderà il Comune per la prima volta Già montano le polemiche sui voti di Biancareddu 
Andrea Busia
L’emergenza

Monastir, migranti in fuga dal Cpa diventato Hotspot «Una situazione esplosiva»

I sindacati di polizia: scappano prima ancora dell’identificazione 
Luigi Almiento
Sulmona

Sorelle scomparse: una videochiamata incastra la mamma

In carcere con il compagno e il nonno Il sequestro era pianificato da tempo 