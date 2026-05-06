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Selargius.
07 maggio 2026 alle 00:36

Invasione di blatte, chiude il Municipio  

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Domani il palazzo comunale di Selargius chiude in anticipo causa blatte. La decisione è contenuta nell’ordinanza firmata martedì dal sindaco Gigi Concu dopo la comunicazione di intervento da parte della Pro Service: «L’8 maggio, dalle 12 alle 13, verrà effettuato il trattamento per debellare le blatte in corrispondenza degli scarichi interni e dei pozzetti d’ispezione fognaria nel cortile del Municipio», si legge nel documento.

«Tutti i piani del municipio dovranno essere liberati entro le 11,45 per permettere al personale della ditta di intervenire e di svolgere il servizio». Da qui «la necessità di predisporre l’uscita anticipata dei dipendenti in Municipio, al fine di del corretto svolgimento dell’intervento». Palazzo comunale chiuso quindi domani dalle 11,45 «con riapertura prevista per il giorno lunedì 11 maggio». Problema blatte che viene segnalato da giorni anche in diverse zone della città.

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