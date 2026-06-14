Interprete assassinato in casa, caccia al Dna dell’aggressore 

Milano. Roberto Pietro Guerrino, l’interprete di livello internazionale trovato ucciso sabato sera nel suo piccolo appartamento di via Oxilia, nel quartiere trendy di NoLo, potrebbe aver provato a difendersi dal suo aggressore. Guerrino è stato ucciso con più colpi al cranio, sferrati probabilmente da qualcuno con cui aveva fissato un appuntamento su una app di incontri. I carabinieri del nucleo operativo confidano nel fatto che sul suo corpo possano esserci tracce biologiche di chi l’ha ucciso. Il suo corpo di Guerrino è stato trovato nella camera che funge anche da salotto. I vigili del fuoco hanno aperto con la chiave che l’interprete lasciava normalmente a una vicina di casa quando si assentava. Non si esclude che si sia trattato di una rapina: nell’appartamento mancano alcuni oggetti di valore. Guerrino e il suo aggressore potrebbero aver litigato per una richiesta di soldi dopo il rapporto. I militari stanno analizzando telefoni e computer dell’interprete per individuare la persona con cui era entrato in contatto e analizzano l’attività dell’uomo su piattaforme per incontri. Ancora non c’è certezza sull’oggetto utilizzato per colpirlo, nella casa sono diversi quelli pesanti e insanguinati. Maggiori informazioni arriveranno dall’autopsia che sarò disposta oggi dal pm Carlo Scalas. Per il resto, si analizzano le telecamere delle vicinanze del palazzo in cui viveva Guerrino: una, che puntava sull’entrata del palazzo, è risultata inutile perché malfunzionante. Vi sono poi i testimoni che hanno visto vivo l’interprete alle 21,30 di venerdì, e questo consente di considerare verosimile che la morte sia avvenuta nella notte. Guerrino avrebbe compiuto 61 anni il 13 luglio. Era interprete di conferenza, nel suo curriculum aveva scritto di aver fatto da interprete a reali e capi di Stato (da Mattarella a Napolitano all’allora principe Carlo, ma anche per Bill Clinton e Henry Kissinger).

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