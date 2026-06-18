Inter, Palestra è sempre più vicino 

A meno di colpi di scena dell'ultimo momento, Marco Palestra sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Il club nerazzurro ha scelto l'esterno dell'Atalanta, quest'anno al Cagliari, per sostituire Denzel Dumfries, che va invece al Real Madrid. I campioni d'Italia avrebbero alzato la proprio offerta a quasi 50 milioni di euro per accontentare le richieste di Cristian Chivu. L'allenatore è stato avvistato in sede a Milano dove da tempo era atteso per firmare il rinnovo da tre milioni a stagione: l’ufficialità del contratto fino al 2028 è arrivata in serata dalla società. Il Milan, invece, ha esercitato il diritto di controriscatto per Francesco Camarda. I rossoneri avrebbero mostrato interesse per Nicolò Zaniolo che non ha ancora trovato un accordo con l'Udinese. Sul centravanti ci sarebbe però anche il Como. Situazione simile per Moise Kean. L'attaccante della nazionale ha tanti gli estimatori ma la Fiorentina non vorrebbe separarsi. La Juventus è tornata a farsi sotto con il Psg per Kolo Muani ma lavora anche alla ricerca di un portiere. Trattative che si intrecciano con quelle del Napoli: in ballo, tra arrivi e partenze incrociate, ci sono Alex Meret, Emiliano "Dibu" Martinez dell'Aston Villa, Vanja Milinkovic-Savic e Guglielmo Vicario del Tottenham. La Roma, invece, insiste per arrivare a Mason Greenwood ma, visti i vincoli del fair play, potrebbe dover rinunciare a Matias Soulé.

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