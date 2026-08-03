Inter e Milan in Australia, domani è derby in amichevole 

Il primo derby della stagione, il primo derby del Milan di Amorim, dall’altra parte del mondo e in amichevole, ma anche il primo senza Franco Baresi. Domani alle 13 (ora italiana) a Perth, in Australia, i rossoneri sfideranno l’Inter nell’ambito della tournée estiva delle due milanesi, in una cornice particolare e anche nel ricordo della bandiera milanista. La squadra di Rúben Amorim non potrà partecipare ai funerali, previsti per oggi, ma giocherà con il lutto al braccio e sarà rispettato un minuto di silenzio prima dell’inizio. Sugli spalti una coreografia renderà omaggio al campione, sui maxischermi saranno proiettate le sue immagini e i led dello stadio ospiteranno messaggi commemorativi. Farà quindi il possibile il Milan per ricordarlo anche dall’altro emisfero, poi ci sarà modo di celebrarlo a San Siro.

Resta la rivalità di una partita che né Inter né Milan vogliono perdere. Per il Milan potrebbe essere la prima occasione per vedere all’opera Gonçalo Ramos. Il portoghese non è pronto per una maglia da titolare, ma potrebbe fare il suo ingresso in campo nella ripresa debuttando in rossonero. Non è da escludere poi di vedere all’opera anche l’altro portoghese, Rafael Leão, ancora in rosa nonostante le sempre insistenti voci di mercato.

In casa Inter, invece, i nerazzurri arrivano alla stracittadina in Australia dopo aver vinto ai rigori a Hong Kong sabato con il Manchester City. Cristian Chivu non ha ancora Lautaro Martínez, che si aggregherà (così come Thuram e Akanji) al rientro dalla tournée: il capitano sarà Barella. Attacco quindi sulle spalle di Francesco Pio Esposito: «Anche se è un amichevole è pur sempre un derby, lo si affronta con un effetto diverso e in modo serio», ha detto la punta.

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