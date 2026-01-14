Intanto l’Inter scappa via 

Inter 1

Lecce 0

Inter (3-5-2) : Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Diouf (12’ st Luis Henrique), Barella (12’ Frattesi), Zielinski, Mkhitaryan (27’ st Lautaro), Carlos Augusto, Bonny (12’ st Esposito), Thuram (42’ st Sucic). Allenatore Chivu.

Lecce (4-2-3-1) : Falcone, Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo, Coulibaly, Maleh (41’ st Sala), Pierotti (37’ st N’Dri), Gandelman (34’ st Kaba), Sottil (24’ st Tete Morente), Stulic. Allenatore Di Francesco.

Arbitro : Maresca di Napoli.

Rete : st 33’ Esposito.

Note : ammoniti Thuram, Luis Henrique, Veiga e Coulibaly. Spettatori 69.321.

Milano. L’Inter scappa grazie a tre punti pesanti, strappati con le unghie e i denti al Lecce: è un gol di Francesco Pio Esposito a lanciare la fuga dei nerazzurri, ora a +6 dal Milan (in campo oggi a Como) e dal Napoli. La zampata del giovane attaccante ha risolto una gara sottotono per gli uomini di Chivu, cui non è bastato ricorrere a un ampio turnover per eliminare le scorie nelle gambe del pareggio di domenica con i partenopei. Ma il gol del centravanti campano ha permesso ai nerazzurri di allungare in vetta, certificando tra l’altro il titolo di campioni d'inverno.

La gara

È stata tutt’altro che una passeggiata, con un Lecce rimaneggiato ma mai domo. L’Inter parte all’attacco: Thuram solo in area colpisce male di testa, poi Bonny impegna Falcone dal limite. Tanti gli errori in disimpegno. Un paio di episodi in area del Lecce generano polemiche: Thuram cade e viene ammonito per simulazione, poi Bonny va a terra e Maresca concede il rigore salvo tornare sui suoi passi richiamato dal Var. L’Inter va al piccolo trotto, non crea spazi nella difesa del Lecce che si limita a chiudersi. Sottil su rinvio di Falcone fa correre un brivido a San Siro con un pallonetto che esce di poco.

Nella ripresa la squadra di Chivu resta lenta ma quando accelera è pericolosa: Falcone risponde a un colpo di testa di Barella, poi Diouf spreca col destro in area e un sinistro successivo è troppo facile per il portiere giallorosso. Chivu inserisce Esposito, Frattesi e Luis Henrique. L’Inter alza la pressione ma le occasioni scarseggiano. Entra anche Lautaro ma è il Lecce a creare la migliore occasione con un inserimento di Siebert che calcia ma trova la risposta di Sommer a mano aperta. Gol sbagliato gol subito, perché scampato il pericolo l’Inter passa: Esposito serve Lautaro il cui destro al volo viene respinto centralmente da Falcone e sulla ribattuta Esposito porta avanti i nerazzurri. L’ex Spezia poi sfiora il raddoppio con destro dal limite che sfiora il palo. Un gol, tre punti: l’Inter scappa.

