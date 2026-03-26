Insider trading, bufera su Trump 

Chi c’è dietro le ondate di scommesse che accompagnano le più importanti decisioni di Donald Trump? I democratici, negli Stati Uniti, vogliono capire se si tratti di attività di insider trading riconducibili al presidente e annunciano indagini in caso di vittoria alle elezioni di metà mandato.

Sotto la lente, movimenti finanziari sospetti sui mercati. Lunedì scorso, 16 minuti prima che Trump annunciasse una pausa negli attacchi alle infrastrutture energetiche iraniane, 580 milioni di dollari sono stati scommessi sulla volatilità del petrolio, consentendo ai trader di realizzare guadagni rilevanti. Il venerdì prima che la guerra iniziasse, circa 150 account sul mercato di previsione Polymarket avevano effettuato scommesse prevedendo l'avvio dei bombardamenti all'Iran entro 24 ore. Il 2 gennaio un trader ha trasformato 32mila dollari in più di 400mila scommettendo sulla cattura dell'ex presidente del Venezuela Nicolas Maduro, annunciata poche ore dopo.

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