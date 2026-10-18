Innovazione e parchi, commissioni consiliari al lavoro  

Le commissioni consiliari del Comune si occupano oggi e domani di innovazione digitale, sviluppo economico e riqualificazione del verde pubblico. In programma due sedute: la prima dedicata alle prospettive delle imprese innovative, la seconda al futuro del Parco degli Anelli e del Parco Jovanotti.

Il primo incontro è in programma oggi alle 12,30, in videoconferenza sulla piattaforma Microsoft Teams. La seduta congiunta sarà dedicata all’audizione di Michele Schirru, coordinatore nazionale di Legacoop Generazioni, e Valentina Meloni, coordinatrice regionale dell’organizzazione. Al centro del confronto i temi dell’innovazione, dell’accessibilità digitale e dello sviluppo economico, con un focus sui settori produttivi e sulle politiche utili a favorire la nascita e il consolidamento di nuove realtà imprenditoriali innovative.

Domani, alle 9, i lavori si sposteranno nella Sala del Retablo del Palazzo civico di via Roma. In discussione due progetti che riguardano il patrimonio verde della città: il secondo lotto del Parco degli Anelli e la riqualificazione e il completamento del Parco Jovanotti.

A illustrare gli interventi sarà Raffaele Sundas, dirigente del Servizio Parchi, verde e gestione faunistica del Comune. Invitata all’audizione anche l’assessora all’Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico, Luisa Giua Marassi. La seduta permetterà di approfondire i progetti previsti per le due aree e di fare il punto sugli interventi dell’amministrazione comunale.

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