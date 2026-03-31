VaiOnline
Le tappe.
01 aprile 2026 alle 01:06

Inizia oggi il lungo dibattito in Consiglio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il voto non è previsto per stasera. Quindi per sapere se alla fine l’amministrazione concederà o meno il diritto di superficie (senza ipoteca) al Cagliari calcio dove costruirà il nuovo stadio bisognerà attendere. Affinché infatti il Consiglio, unico organismo competente a decidere sulla materia, possa votare bisognerà attendere una delibera della Giunta. Ma se l’esito appare scontato, con l’indicazione della Giunta a concederlo alla società rossoblù, il dibattito che stasera si apre in Aula sarà un campo di battaglia politica. Sebbene tutti i consiglieri dichiareranno (lo fanno da sempre) che lo stadio si deve realizzare, il clima si preannuncia tesissimo: con la maggioranza pronta a sostenere la tesi della Giunta e il centrodestra che ha già chiarito che «trasferire al Consiglio la decisione finale significa lavarsi le mani di un eventuale naufragio del progetto». L’avvocato e consigliere di opposizione Giuseppe Farris (CiviCa 2024) porterà in Aula un documento di 12 pagine in cui illustrerà (lo ha anticipato sabato scorso in una conferenza stampa) i dubbi e soprattutto i rischi per la collettività legati al Pef del Cagliari. Uno su tutti: la possibilità di un danno erariale se il Comune accettasse dal Cagliari calcio un canone di concessione di 50mila euro annui. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il grande flop.

Italia, una delusione Mondiale

Azzurri eliminati dalla Bosnia ai calci di rigore, a casa per la terza volta di fila 
l Nello sport
Il conflitto

«Un richiamo alle regole in nome della sovranità»

L’esperto di relazioni internazionali: momento molto delicato per il Governo 
Marco Noce
Regione

Todde, secondo mandato e polemiche

«Mi ricandido alla guida dell’Isola». Cappellacci: «Cerca il bis? Cominci a governare» 
L’inchiesta

Stretta sui monopattini, delusione e critiche: «Sempre nuovi balzelli»

Da maggio l’obbligo di targa e di assicurazione Cagliari, vendite dimezzate: gli utenti protestano 
Sara Marci
Governo.

Meloni in Aula per rilanciare l’esecutivo

Il 9 alle Camere. Nessun rimpasto: «Al lavoro anche dopo il referendum» 