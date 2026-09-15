Infrasettimanale: Monastir ad Anzio 

Turno infrasettimanale in Serie D: oggi tutte le sarde in campo per la terza giornata del Girone G. Alle 15, al “Bruschini” di Anzio, il Monastir capolista cerca il tris contro i laziali battuti domenica dalla Cos: dirige Marco Mammoli di Perugia. Il tecnico Marcello Angheleddu si affida ancora alla compattezza del gruppo, l’arma che finora ha fatto la differenza nelle vittorie proprio contro la Cos (1-2) e l’Atletico Lodigiani (5-1). Stesso orario al “Mario Todde” di Bari Sardo, dove la Cos di Francesco Loi riceve la Vigor Campagnano Gialloblù (il nome con cui si presenta la Viterbese) e prova a dare seguito al successo di domenica, il primo della stagione. L’arbitro è Davide Scalvi di Lodi.

L’infrasettimanale odierno comincia a mezzogiorno, con il Budoni in Campania sul campo della Gelbison: arbitra Danilo Ragno di Molfetta. Alle 16 il piatto forte al “Walter Frau” di Ossi, dove l’Ossese riceve il Trastevere in una sfida tra due delle cinque squadre a punteggio pieno, con la squadra di Carlo Cotroneo ancora con la porta inviolata. Fischia Mauro Tomei di Sapri. Chiude il Latte Dolce, ancora fermo a 0 e atteso a Roma dall’Atletico Lodigiani, anch’esso a secco: gara che pesa in fondo alla classifica, arbitro Giuseppe Asaro di Marsala. (ant. ser.)

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