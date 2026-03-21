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Il caso.
22 marzo 2026 alle 00:32

Infiltrazioni nelle condotte del gas 

Perdita idrica non ancora individuata, via Marconi senza erogazione 

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L’allarme era scattato nei giorni scorsi. Un forte odore di gas rendeva l’aria irrespirabile nella zona tra piazza Sant’Elena e via Marconi, tanto che i residenti e i commercianti avevano chiamato i vigili del fuoco. Le squadre si erano recate subito sul posto per verificare cosa stesse succedendo e mettere in sicurezza la zona.

I motivi

Il motivo poi si è scoperto in seguito: l’acqua si è infiltrata nelle condotte del gas, lasciando di fatto intere famiglie senza erogazione e costringendo anche Abbanoa a interrompere i lavori in corso per l’efficientamento idrico tra via Marconi e via Cimabue, in attesa di trovare la perdita.

Infiltrazione

«In città nei giorni scorsi», conferma Medea la società che gestisce il gas di città, «è stata registrata un’infiltrazione idrica nelle condotte del gas che ha provocato l’interruzione dell’erogazione». Per questo, «i tecnici di Medea e quelli di Abbanoa sono a lavoro da giorni per individuare l’origine della perdita d’acqua e il punto di inserimento nelle condotte gas. Nel frattempo, si è riusciti a spurgare buona parte della rete dalla presenza di acqua, ma senza l’individuazione dell’origine della perdita da parte di Abbanoa questa continua a infiltrarsi». Ciononostante, «Medea sezionando la rete del gas è riuscita a circoscrivere la presenza d’acqua, così da ridare gas alla quasi totalità degli utenti coinvolti. Al momento sono solo 9 quelli in attesa di riavere gas».

La perdita

I tecnici dal canto loro, «sono fiduciosi che l’intervento possa concludersi a breve con l’individuazione della perdita idrica e del tratto dove l’acqua si infiltra. Si tratta comunque di un problema molto frequente perché le due condotte sono molto vicine ma purtroppo se l’acqua entra in rete blocca la rete del gas». E la ricerca di questa perdita occulta sta creando enormi problemi anche ai cittadini che da giorni, oltre che con il forte odore di gas, devono fare i conti con la poca pressione e con l’acqua che scende con il contagocce dai rubinetti soprattutto ai piani alti. Nella notte tra mercoledì e giovedì era stata anche interrotta l’erogazione in modo da effettuare le ricerche con la rete chiusa. Alla fine una perdita era stata trovata, ma evidentemente non era quella che si è poi infiltrata nella rete del gas. Sta di fatto che i lavori di Abbanoa in via Marconi che si sarebbero dovuti concludere il 25 è probabile subiscano adesso uno slittamento con conseguente conferma delle modifiche al traffico nella zona con chiusura del tratto tra via Marconi e via Alghero. Così come il Comune dovrà ancora attendere per procedere con la sistemazione dell’asfalto in via Cimabue previsto, come da accordi, alla conclusione dei lavori alla rete idrica.

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