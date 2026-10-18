Infermieri e Oss, sciopero rinviato  di tre settimane 

Slitta di tre settimane lo sciopero degli infermieri e degli operatori sociosanitari dell’Arnas Brotzu. La protesta, proclamata dal sindacato Nursing Up per mercoledì 21 ottobre, è stata rinviata al 12 novembre su richiesta del Garante.
Resta aperta la vertenza sulle condizioni di lavoro nei tre ospedali dell’azienda: San Michele, Businco e Microcitemico. Il sindacato denuncia da tempo una grave carenza di personale, turni massacranti e carichi di lavoro insostenibili. In alcuni reparti, secondo Nursing Up, appena due infermieri devono assistere oltre venti pazienti, con un rapporto di uno a dodici, il doppio rispetto a quello considerato ottimale.
La proclamazione dello sciopero era arrivata dopo il fallimento del tentativo di conciliazione in Prefettura tra i rappresentanti sindacali e la direzione aziendale. Il rinvio, dunque, non mette fine alla mobilitazione.
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