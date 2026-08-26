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27 agosto 2026 alle 00:35

Infantino, la Figc si smarca 

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Anche la Figc, come molte altre federazioni, ritira il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni presidenziali della Fifa di marzo 2027: segue la linea Uefa, contraria alle ultime iniziative di governance e sviluppo dei tornei internazionali. «Vogliamo promuovere un’idea di calcio fondata su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi», dice il presidente Giovanni Malagò. L’annuncio arriva mentre Infantino riceve il sostegno di varie vecchie glorie del calcio, fra cui Cannavaro, Materazzi e Vieri: «In 10 anni ha fatto un gran lavoro».

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