Atletica.
12 gennaio 2026 alle 00:13

Indoor, lai vince sui 50 metri marcello 3ª sui 200 ad ancona 

A Parma nel Trofeo Artcafè, Luca Lai (Atheltic Club 96 Alperia) ha sfiorato il record italiano dei 50 indoor fermando il cronometro a 5”81 in batteria (5”84 nella vittoriosa finale) a tre centesimi dal primato nazionale di 5”78, prestazione che mette in evidenza il suo stato di forma già dalla prima uscita al coperto. Nella stessa manifestazione, bene anche la Junior Elide Bonaglini (Delogu Nuoro) che con 6”72 in una finale agguerrita, sgretola il precedente personale di 6”92. Ad Ancona la Promessa Elisa Marcello (Cus Cagliari) chiude i 200 in 24”55, tempo con cui arriva terza nella sua serie e nella classifica complessiva e con cui che segna una buona apertura di stagione in vista degli impegni sul doppio giro di pista al coperto.

Ad Assemini, nella 1ª Manifestazione regionale invernale outdoor l’Allieva Ginevra Murrighili (Atl. Olbia) e la Promessa Emanuele Perra (Riccardi Milano) si sono imposti nei 60 con vento contrario. L’olbiese ha vinto la batteria in 7”98 e la finale in 7”88 (-0,3) davanti a Daniela Lai (F45, Cagliari Atletica Leggera) 8”12 e Laura Urru (JF, Mineraria Carbonia) 8”13. Perra, cresciuto nel vivaio della Tespiense e da alcuni anni alla Riccardi, ha conquistato la finale in 6”99 (-1,8) e l’ha vinta in 6”96 (-3,1) su Pietro Ceccatelli (Promesse, Tespiense) 7”02 e Nicolò Aresti (Olympia Villacidro) 7”17. Nel peso, lo Junior Giovanni Dolis (Cus Cagliari) ha raggiunto i 10,98 m e la compagna di squadra, Elena Meloni (Promessa) è arrivata a 8,65.

Su strada, nella “10K Valencia Ibercaja” Mattia Scalas (Alpi Apuane) ha corso i 10 km in 31’46” (519° su 17118 partecipanti).

