Indagini sulla gang che ha accoltellato un 19enne  Ritrovata sul fondo dell’Adda l’arma del delitto 

Crema. È stato trovato nell’Adda, nel tratto di fiume che scorre tra Cremasco e Milanese, il coltello che secondo i carabinieri, titolari delle indagini, potrebbe essere stato usato lo scorso sabato notte per ammazzare Youssef Rama Abdelaziz, il 19enne egiziano vittima di un agguato il giorno prima dell’inizio del lavoro in fabbrica. Nei video ripresi dalle telecamere – che per alcuni tratti hanno filmato il percorso di fuga seguito dai tre presunti autori dell’omicidio – si vedeva la vettura attraversare il ponte della provinciale 415. Qui si sono concentrate le verifiche degli investigatori alla ricerca dell’arma del delitto. Ora il coltello – recuperato dal Nucleo Sommozzatori di Milano – sarà sottoposto a tutti gli accertamenti scientifici per capire se è proprio quella la lama affondata almeno tre volte nel costato di Youssif.

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