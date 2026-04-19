Indagini della Polizia sulla caduta del bimbo dal terrazzo di casa 

Il peggio e la grande paura sembrano passati. Sta meglio il bambino di tre anni che sabato è caduto dal terrazzo della sua casa, facendo un volo di circa oltre metri. Sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia, al momento nessuno risulta indagato.

Secondo una prima ricostruzione nell’abitazione nel quartiere dei Cappuccini erano presenti sia la madre che il fratello di 22 anni quando il piccolo è finito giù. Il bambino ha impattato con il petto e la spalla, subito soccorso è stato trasportato dal 118 in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata. All’inizio si era temuto il peggio ma, nel corso della serata il bollettino medico ha fatto tirare a tutti un sospiro di sollievo: il piccolo è fuori pericolo.

Da valutare adesso l’entità dei traumi subiti dal corpicino dopo il violento urto sulle mattonelle di ingresso del supermarket che si trova sotto la casa della famiglia del bambino. Erano state le commesse dell’esercizio ad allertare subito i soccorsi arrivati insieme alla Polizia di Stato e alle Volanti, al dirigente della squadra mobile, Michele Mecca, raggiunto più tardi dal questore Filiberto Mastrapasqua. Gli investigatori hanno subito acquisito le immagini dell’impianto di videosorveglianza e raccolto le testimonianze dei presenti, tra cui quella di una persona che avrebbe assistito a tutta la scena. Una deposizione necessaria anche per sgombrare il campo dalla eventualità che qualcuno possa aver spinto il piccolo.

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