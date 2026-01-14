Indagato per la morte dell’amico 

Spetterà a un consulente nominato dalla Procura il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente stradale costato la vita al 19enne Alessandro Zizzaro: nella notte tra il 2 e il 3 gennaio scorso il giovane è rimasto schiacciato tra l’auto guidata da uno dei suoi migliori amici e un grande masso che si trovava alla fine della strada.

Esperto della Procura

Martedì prossimo la sostituta procuratrice Rossella Spano, titolare del fascicolo aperto dopo la tragedia, assegnerà l’incarico all’ingegnere Paolo Marcialis che dovrà studiare i dati recuperati dai rilievi dei carabinieri, le testimonianze e confrontarli con i danni riportati dal veicolo e con l’esito dell’esame del medico legale. In questo modo potrà farsi un’idea su quanto accaduto e se vi siano delle eventuali responsabilità. In vista della consulenza la pm Spano ha anche provveduto ad iscrivere nel registro degli indagati l’amico e coetaneo della vittima Elia Caredda, anche lui di Villasimius, che ha nominato come proprio difensore l’avvocato Antonio Incerpi, riservandosi così di indicare un proprio consulente.

La dinamica

La dinamica dell’incidente dovrà essere ricostruita nel dettaglio. Stando ai pochi elementi raccolti dai carabinieri che sono giunti sul luogo dopo la tragedia, avvenuta nella tarda serata del 2 gennaio in via delle Palme, la vittima sarebbe stato alla guida di uno scooter quando, al termine della lunga strada cittadina che porta la discesa a mare, sarebbe stato travolto dalla 600 rossa guidata dall’amico. Elia Caredda non sarebbe riuscito a frenare in tempo, travolgendo Alessandro Zizzaro e trascinandolo sino a schiacciarlo sul masso che indica l'area di competenza dell'area marina protetta. Una tragedia che ha sconvolto l'intero paese.

Il cordoglio

A seguito della tragedia erano stati annullati tutti gli eventi legati alle festività natalizie e di inizio anno programmati nei prossimi giorni. «La nostra comunità» aveva scritto il sindaco Gianluca Dessì sui social «è stata colpita da una tragedia che ci lascia senza parole. La prematura scomparsa del giovanissimo e caro Alessandro ha profondamente scosso tutti noi. In queste ore di dolore, il pensiero dell'amministrazione comunale va alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene». Sconvolto e sotto choc l’amico che si trovava alla guida della Fiat 600.

