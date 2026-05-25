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26 maggio 2026 alle 00:21

Incubo traffico in via Vesalio 

Strada ristretta e cantieri: «Una situazione insostenibile» 

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Code fin dalle prime ore del mattino e automobilisti costretti a procedere a passo d’uomo in uno dei tratti più trafficati della città. In via Vesalio i lavori per la nuova rotatoria e la sistemazione della viabilità continuano a far discutere residenti e pendolari, soprattutto dopo il restringimento della carreggiata che ha ridotto sensibilmente lo spazio per le auto. In diversi punti le macchine sono costrette a rallentare bruscamente come nell’incrocio per via del Canneto. E la situazione, con l’avvio del cantiere ieri mattina, si è complicata ulteriormente oltre a una minor sicurezza, come dimostrato domenica con due incidenti.

I disagi

Tra sabbia, cemento e delimitazioni sistemate lungo i lati della strada per separare la futura nuova pista ciclabile dalla carreggiata, molti cittadini lamentano una situazione diventata difficile soprattutto nelle ore di punta. Le polemiche si allargano inoltre anche sulla sicurezza stradale, già al centro delle discussioni negli ultimi mesi, inasprite dopo i due incidenti avvenuti domenica, tra via Torricelli e via Vesalio.«È oscena, terribile, perché ormai non c’è più una corsia vera», protesta un’anziana che abita nella zona. «Hanno occupato la strada per proteggere la ciclabile. Se arriva un’ambulanza o succede un incidente, come si fa? Rischia di scapparci il morto».Secondo un’altra abitante, il traffico sarebbe peggiorato proprio a causa della riduzione degli spazi di manovra. «Prima era una strada larghissima, adesso è diventata mezza corsia. Non ci si può più sorpassare, e nel periodo scolastico sarà un problema enorme».

Le criticità

Critiche anche sulla gestione della viabilità: «Non c’è ancora uno spazio per tornare indietro. Per invertire il senso di marcia bisogna arrivare fino a piazza Giovanni. Avrebbero dovuto fare una rotonda prima». Intanto gli automobilisti sono costretti a stare in fila, accumulando ritardi su ritardi al lavoro, a un appuntamento o nell’accompagnare i figli a scuola.

Il cantiere

Intanto con un’ordinanza valida fino al 7 agosto, il Comune ha autorizzato il restringimento della carreggiata nel tratto interessato dai lavori all’altezza di via dei Carbonari per la realizzazione di una nuova rotatoria.Misure che però continuano ad alimentare il malcontento tra molti automobilisti. «Magari visivamente sarà anche carina», c’è chi commenta mentre è alla guida della propria auto, «ma per il resto è fatta davvero male e non facilità la viabilità».

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