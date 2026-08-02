VaiOnline
Monserrato.
03 agosto 2026 alle 00:28

Incubo amianto, ma era vetroresina 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’incubo dell’amianto a un soffio dal portone, poi il sospiro di sollievo e un blitz lampo che restituisce decoro. In via Attilio Regolo, a un metro dai binari della metropolitana, la paura lascia spazio alla serenità. Tutto è iniziato con l’ennesimo gesto d’inciviltà: lastre abbandonate tra guardrail e rotaie, col forte timore che si trattasse di eternit. L’Arst è intervenuta con tempestività smaltendo subito i rifiuti e spazzando via la paura di chi abita a ridosso dei binari. «Siamo sollevati», racconta il residente Renzo Mattana. «Eravamo spaventati: mia moglie ha gravi problemi respiratori e avevamo quel materiale a neanche un metro da casa». «Fortunatamente si trattava di vetroresina e l’assenza di pericolosità ci ha permesso di agire con tempestività, ripulendo l’area a ridosso dei binari», spiega il direttore generale di Arst, Carlo Poledrini, sottolineando l’importanza delle segnalazioni e della collaborazione con i cittadini per garantire sicurezza e decoro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Allarme

A fuoco le auto di due ricercatori dell’Einstein

Coppia di scienziati nel mirino dopo la scelta di vivere a Lula. Il sindaco convoca il Consiglio: atto vile 
Mariangela Dui
La corsa

Il Palio di Fonni non tradisce

In pista c’erano dodici angolarabi sardi, in sella anche Cianchino e Legno 
Gianfranco Locci
Scoppia lo scontro, FI: improvvisazione da Todde e alleati. La replica dell’assessora Manca: Ue troppo restrittiva

L’Ue boccia il bando, a rischio ad Alghero  i voli della Continuità

Nel mirino il collegamento con Linate, la Giunta costretta a rifare la procedura  
Alessandra Carta
la ricorrenza

Bologna, polemica sulla matrice della strage

Mattarella pronuncia la parola “neofascista”, Meloni no: l’ira dei familiari 
alta tensione

La Marina abborda nave fantasma russa

I militari italiani hanno controllato una petroliera della “flotta ombra” 