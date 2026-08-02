Incubo amianto, ma era vetroresina 

L’incubo dell’amianto a un soffio dal portone, poi il sospiro di sollievo e un blitz lampo che restituisce decoro. In via Attilio Regolo, a un metro dai binari della metropolitana, la paura lascia spazio alla serenità. Tutto è iniziato con l’ennesimo gesto d’inciviltà: lastre abbandonate tra guardrail e rotaie, col forte timore che si trattasse di eternit. L’Arst è intervenuta con tempestività smaltendo subito i rifiuti e spazzando via la paura di chi abita a ridosso dei binari. «Siamo sollevati», racconta il residente Renzo Mattana. «Eravamo spaventati: mia moglie ha gravi problemi respiratori e avevamo quel materiale a neanche un metro da casa». «Fortunatamente si trattava di vetroresina e l’assenza di pericolosità ci ha permesso di agire con tempestività, ripulendo l’area a ridosso dei binari», spiega il direttore generale di Arst, Carlo Poledrini, sottolineando l’importanza delle segnalazioni e della collaborazione con i cittadini per garantire sicurezza e decoro.

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