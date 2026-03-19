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Sant’Anna Arresi
20 marzo 2026 alle 00:34

Incontro tra Comune e Capitaneria 

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Si è svolto nei giorni scorsi a Sant’Anna Arresi l’incontro tra il sindaco Paolo Dessi e il comandante dell’ufficio circondariale marittimo di Sant’Antioco, tenente di Vascello, Fabio Vaccaro. L’incontro ha permesso un confronto su varie tematiche. Vaccaro ha voluto approfondire le diverse attività svolte in materia di vigilanza e sicurezza nelle spiagge e in mare. Molta attenzione è stata dedicata alla programmazione dell’imminente stagione estiva, con l’intento di rafforzare le attività di prevenzione e monitoraggio per la sicurezza. È emersa la volontà di proseguire e rafforzare le iniziative di sensibilizzazione e educazione ambientale anche con il coinvolgimento delle scuole. Tra i tanti temi affrontati anche le problematiche legate all’utilizzo dell’approdo di Porto Pino in modo da risolvere le criticità. In particolare, la necessità di garantire un utilizzo dell’approdo in modo più ordinato e rispettoso delle esigenze delle marinerie locali. (f. m.)

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