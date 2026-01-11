VaiOnline
Macomer.
12 gennaio 2026 alle 00:15

Incontro con Enel dopo il blackout 

Sul blackout dei giorni scorsi nell’area industriale di Tossilo interviene il deputato di FdI, Salvatore Deidda, presidente della commissione Trasporti della Camera. Assicura l’impegno di Enel e di E Distribuzione per risolvere il problema e annuncia che presto ci sarà un incontro.

«Sono stato informato delle criticità nell’area industriale di Tossilo e mi sono attivato subito per approfondire la situazione. Ho avuto un confronto diretto con i responsabili di Enel e di E‑Distribuzione, che hanno assicurato la massima collaborazione e stanno già intervenendo per garantire la piena continuità del servizio», dice il parlamentare. E aggiunge: «Ho richiesto un incontro tecnico che coinvolga tutti i soggetti interessati per analizzare nel dettaglio quanto accaduto e condividere possibili soluzioni strutturali utili a prevenire il ripetersi di disservizi analoghi».

Il blackout è andato avanti per circa 30 ore e ha causato notevoli disagi per gli operatori dell’area industriale danneggiando anche alcuni macchinari.

