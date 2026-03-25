Incidenti e tamponamenti: mattinata da incubo per gli automobilsiti 

Due tamponamenti sulla 131 “dir” a inizio mattina, e, nel primo pomeriggio, un incidente in via Peretti prima della rotatoria sotto il sovrappasso dell’Asse mediano e un motociclista rimasto ferito in un altro sinistro a Pirri, tra via Riva Villasanta e via Famagosta. Quella di ieri è stata una giornata difficile sul fronte della viabilità in città: diversi gli incidenti avvenuti ma per fortuna senza particolari conseguenze, se non sul fronte del traffico con la viabilità bloccata per diverse ore.

Soprattutto tra le 8,30 e le 11,30 di ieri chi doveva uscire dalla città, passando sulla strada statale 131 “dir”, si è trovato imbottigliato nel traffico. Colpa di due tamponamenti, a distanza di circa un’ora, che hanno paralizzato la viabilità in direzione Sestu. Diversi i mezzi rimasti coinvolti ma senza che ci fossero feriti. Sul posto, per i rilievi, gli agenti della Polizia Locale. Soltanto dopo alcune ore la situazione è tornata alla normalità.

Poco prima delle 13 i carabinieri e il personale del 118 sono intervenuti in via Peretti per soccorrere una persona rimasta ferita in modo non grave: da ricostruire cosa sia accaduto, così come a Pirri per un incidente che ha visto coinvolto un motociclista soccorso sempre dagli operatori del 118.

RIPRODUZIONE RISERVATA