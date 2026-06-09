Incidenti e fughe, Belen indagata 

Milano. Belen Rodriguez è indagata per omissione di soccorso. Un’indagine scattata dopo una denuncia della polizia locale arrivata sul tavolo della pm Maria Cristina Ria. Secondo l’accusa nelle scorse settimane la showgirl argentina avrebbe causato due incidenti stradali senza poi fermarsi. Il primo in via Melzi d’Eril, nei pressi dell’Arco della Pace, dove avrebbe urtato lo specchietto di una vettura in sosta. Il secondo in via San Marco, sempre in centro, dove avrebbe centrato uno scooter e due mezzi in sosta, procurando lesioni lievi a tre occupanti. Qualche passante l’avrebbe anche fotografata. Gli agenti hanno condotto gli accertamenti sui due episodi e redatto un’informativa con contestuale denuncia.

Ricovero lampo

Un periodo non facile per Belen Rodriguez, indicata come possibile conduttrice del programma “L’isola dei famosi”, poi affidato a Selvaggia Lucarelli. La notizia sugli incidenti era già emersa il 28 maggio e appena tre giorni prima, lunedì 25, Belen era stata ricoverata al Policlinico dopo essere stata soccorsa nella sua abitazione. Ad allertare il 112 erano stati i suoi vicini, che l’avevano sentita urlare. Accompagnata al Policlinico e sottoposta agli accertamenti di rito, la soubrette era stata considerata dai sanitari in buone condizioni, tanto da essere dimessa il giorno dopo. Belen non ha mai smesso di stupire, spiazzare e far discutere. L’ultima volta il 27 febbraio, sul palco dell’Ariston, a Sanremo, molto criticata perché doveva pronunciare un verso durante l’esibizione di Samurai Jay sulle note della canzone “Ossessione”, ma lo fece in playback e completamente fuori sync. A fine ottobre dello scorso anno aveva fatto molto discutere anche il suo intervento a Belve, su Rai2. Intervistata da Francesca Fagnani, l’artista aveva confessato di essere «aggressiva, manesca. Quando mi parte “la sudamericana”.. I miei fidanzati li ho menati tutti. De Martino è quello che ne ha prese di più. A uno gli ho lanciato un cactus!». E alla domanda su abusi di sostanze, aveva risposto: «Il problema lo avevo con le benzodiazepine, che comunque è una dipendenza. Per disintossicarsi dalle benzodiazepine è come disintossicarsi dall’eroina. La droga l’ho provata, ma non ho mai esagerato».

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